С середины лета почти на 900 участках столичных дорог велись ремонтные работы. Задержка с их началом была связана с пандемией, которая в итоге сократила время, отведенное на ремонт, на два месяца. Как рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, тем не менее все запланированные дорожные работы удалось завершить в срок.

Бирюков рассказал, что всего отремонтировано 19,5 млн кв. метров дорожного покрытия, половина из которых в центральной части города. В частности, заменили дорожное полотно на Большой Садовой, Садовой Кудринской, Большой Ордынке, Тверской улицах, а также на проспекте Мира. Самые сложные работы с полным перекрытием движения транспорта шли на Тверской улице. Здесь асфальт заменили бесшовным методом по всей ширине дороги на участке протяженностью 1,3 км. Новое покрытие должно выдержать без ремонта пять лет.

Кроме того, ремонт шел на участках Третьего транспортного кольца, МКАДа, Варшавского шоссе, Ленинского и Севастопольского проспектов, на всем протяжении Алтуфьевского и Коровинского шоссе и других. В пресс-службе ГБУ "Автомобильные дороги" рассказали, что основной упор делался на ликвидацию на дорогах колейности. Ведь именно колея часто приводит к различным ДТП. Заведующий кафедрой "Дорожно-строительные материалы" МАДИ Юрий Васильев рассказал "РГ", что образуется этот дефект от сочетания интенсивного движения, использования шипованной резины и частых перепадов температуры. "Качественная и своевременная работа дорожных специалистов позволила в последние несколько лет полностью устранить образование в асфальте выбоин, - сказал Юрий Васильев. - Справиться с колеей сложнее, но можно". По словам Васильева, МАДИ и МГТУ им Н.Э. Баумана на специальном полигоне проводят испытания разработок новых дорожных покрытий. Хороший результат показал новый материал с использованием модифицированной серы. Опытные образцы даже успели опробовать в реальных условиях на МКАДе. Участки выдержали испытание. "Серосодержащий асфальтовый бетон оказался более стоек к воздействию шипованной резины при любой погоде, - рассказал Васильев. - На экологию модифицированная сера при правильном использовании не влияет. Но использовать новинку повсеместно, а не только на опытных участках, можно будет только после того, как новый состав получит государственные сертификаты. Над их получением сейчас работаем". Как не исключает Васильев, возможно, с использованием новых материалов исчезнут со столичных трасс и колеи.