В Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко новый директор

В Московском Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко большие перемены: генерального директора Антона Гетьмана на этом посту сменил Андрей Борисов, руководивший Пермским театром оперы и балета.

Столь кардинальные изменения в администрации второго по статусу музыкального театра Москвы - результат затянувшегося конфликта между его художественным руководством и пришедшим несколько лет назад Антоном Гетьманом: они по-разному видели пути дальнейшего развития МАМТа - в продолжении традиций его основателей, адептов концепции "театра-дома", или в решительном обновлении всех главных принципов работы театра, неизбежно ломающем эти традиции. Конфликт оказался непримиримым, компромиссы были невозможны, и департамент культуры Москвы принял решение перевести Антона Гетьмана в театр "Новая опера", действительно нуждающийся в обновлении. Несколько дней исполняющим обязанности гендиректора МАМТа был его заместитель Андрей Черномуров, сегодня объявлено о назначении на этот пост Андрея Борисова.

Борисов был генеральным директором Пермской оперы с сезона 2019-2020 годов, а до того два года работал исполнительным директором при художественном руководстве Теодора Курентзиса. Кто после его ухода возглавит театр в Перми, пока неизвестно, но Андрей Борисов пообещал обеспечить передачу управления коллективом без потерь и стресса для труппы. Возможно, в ближайшие месяцы он будет совмещать работу в московском театре с исполнением обязанностей гендиректора в Перми. В любом случае новый директор МАМТа видит в своем назначении серьезные возможности для плодотворного сотрудничества двух старейших музыкальных театров России.