Власти Москвы объяснили закрытие ночных клубов

На временное ограничение работы ночных заведений в Москве пришлось пойти, так как в клубах возникли трудности с соблюдением дистанции. Об этом говорится в разъяснениях столичного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Как подчеркивается в сообщении штаба, на ночных вечеринках труднее всего соблюдать как дистанцию, так и масочный режим. В то же время днем посетители баров, кафе и прочих увеселительных заведений стараются следовать всем санитарным требованиям. К тому же, как показывает мировая практика, именно работающие ночью кафе, пабы и клубы стали главными местами заражения ковидом весной этого года.

Напомним, что кафе, барам, клубам и прочим развлекательным заведениям запрещено обслуживать посетителей с 23 до 6.00. Это ограничение будет действовать до середины января 2021 года.