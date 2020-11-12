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12.11.2020 / 17:42
Текст: Сергей Бабкин

Власти Москвы объяснили закрытие ночных клубов

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
На временное ограничение работы ночных заведений в Москве пришлось пойти, так как в клубах возникли трудности с соблюдением дистанции. Об этом говорится в разъяснениях столичного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
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Как подчеркивается в сообщении штаба, на ночных вечеринках труднее всего соблюдать как дистанцию, так и масочный режим. В то же время днем посетители баров, кафе и прочих увеселительных заведений стараются следовать всем санитарным требованиям. К тому же, как показывает мировая практика, именно работающие ночью кафе, пабы и клубы стали главными местами заражения ковидом весной этого года.

Напомним, что кафе, барам, клубам и прочим развлекательным заведениям запрещено обслуживать посетителей с 23 до 6.00. Это ограничение будет действовать до середины января 2021 года.

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