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12.11.2020 21:34
Рубрика: Экономика

Мороз опаздывает

Аномальное тепло оставило Якутию без зимников, по которым завозят топливо и еду
Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8310)
Из-за аномально теплой погоды график открытия автозимников в Якутии смещен примерно на полмесяца. Для организаторов северного завоза это станет серьезной проблемой. В ход уже пошли лопаты, которыми разгребают снег. Иного пока не дано.

Сейчас в республике открыты лишь две сезонные автодороги. Одна, на самом дальнем северо-востоке республики, ведет от поселка Черский Нижнеколымского района до границы с Чукоткой. Вторая связывает два села, не имеющих наземного сообщения с внешним миром. В обоих случаях зимники открыты только потому, что там нет необходимости форсировать водные преграды.

В Якутии вездеход провалился под лед, три пассажира погибли

Зимники - это беда и выручалка северян. Из 36 тысяч километров автодорог на них в регионе приходится две трети. По этим сезонным трассам в труднодоступные населенные пункты завозят топливо, стройматериалы, продовольствие, да буквально все, что необходимо.

Топливные ресурсы доставляют с запасом на год. Поэтому пока опасений, что люди будут замерзать, нет. По словам первого замминистра ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслава Емельянова, завезенного в населенные пункты топлива достаточно для жизни до устойчивого открытия автозимников.

На особом контроле стоит арктический Анабарский район, где осенью был пожар на нефтебазе. Сгорела часть газоконденсата, предназначенного для котельных. Оставшегося топлива хватит лишь до конца года. И нет никаких гарантий, что к этому времени на тысячекилометровом зимнике все ледовые переправы будут открыты.

В Якутии сегодня установились аномальные 8-10 градусов ниже ноля. А для скорого открытия зимников нужны как минимум 30-градусные морозы

Реки встали на 10, а где и на 20 дней позже обычных сроков. Об этом вчера сообщил на совещании в правительстве республики руководитель казенного предприятия "Дороги Арктики" Владимир Чусовской. Это значит, что ввод автозимников будет отставать от утвержденного графика как минимум на 10-14 дней в зависимости от погоды. Техники у предприятия хватает, чтобы обслуживать 6300 километров закрепленных за ним дорог. Но использовать ее сейчас опасно. Тонкий лед на реках не выдерживает веса тяжелых машин.

- Чтобы лед намерзал быстрее, на переправах протяженностью до двух километров начата очистка его от снега вручную, поскольку выезд техники на лед невозможен, - отметил руководитель предприятия.

09.11.2019. Тулагино. Мороз -32°. Идет заготовка льда на реке. Сейчас - мороз -10°. Льда почти нет. Фото: Алексей Чертков, гендиректор "Сахамедиа" - партнер "РГ"

Лучшим строителем дорог в Якутии считается мороз. Но сегодня в центральных районах республики ожидается всего 8-10 градусов ниже ноля. На ближайшую неделю синоптики прогнозируют чуть более прохладную погоду. А чтобы рассчитывать на скорое открытие зимников, нужны как минимум 30-градусные морозы.

Учитывая погодные аномалии, первый вице-премьер республики Алексей Колодезников поручил ответственным за открытие сезонных автотрасс ведомствам по примеру "Дорог Арктики" организовать очистку будущих ледовых переправ от снега вручную. Если этого не делать, под снежной шубой в теплую погоду лед будет намерзать очень долго.

Сложно представить себе, что многие километры трасс дорожники будут расчищать лопатами. Но ничего иного не остается. Замены зимникам нет, а попытки форсировать события и отправлять груженые машины по тонкому льду не раз приводили к трагедиям.

Бывало, когда арктическим поселкам из-за аварий на объектах жизнеобеспечения грозило замерзание, стройматериалы и оборудование доставляли авиацией. А однажды, когда на электростанции в Нижнеколымском районе топливо закончилось до открытия ледовых переправ, солярку пришлось возить за 180 километров и вовсе на снегоходах "Буран".

Сейчас местные власти и дорожники принимают меры, чтобы избежать такой чрезвычайщины. Но погода, которая в прежние годы помогала, на этот раз людям пока не союзник.

Северный завоз

Еду, топливо и все необходимое для жизни на север Якутии завозят в два этапа. На счету - каждый день.

Например, топливо в навигацию теплоходами доставляют на угольные склады и крупные нефтебазы. А потом по зимникам вывозят в поселки.

Такая схема затратна и трудоемка, но при якутском бездорожье только она позволяет делать запасы самого необходимого на год вперед. Программа северного завоза планируется по дням и требует слаженности всех участников. Любой сбой может привести к ЧС.

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