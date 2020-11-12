В Бурятии коронавирус обнаружили в сточных водах

В Бурятии по результатам исследований проб сточной воды и смывов с поверхностей разных объектов обнаружили коронавирусную инфекцию.

По данным управления республиканского Роспотребнадзора, всего взято 348 проб, в двух из них подтверждено наличие COVID-19.

Напомним, что ограничительные меры из-за пандемии продлены в Бурятии до 30 ноября. Под запретом все массовые мероприятия. Кафе и рестораны могут работать только до 22 часов и при условии рассадки за одним столом не более четырех человек (без учета детей).

Всего в регионе выявлено 14130 случаев заболевания коронавирусом, 247 пациентов скончались.