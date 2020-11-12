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12.11.2020 11:02
Рубрика: Происшествия

В Забайкалье предприниматель пойдет под суд за гибель 19 человек в ДТП

Текст: Юлия Гарднер

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего индивидуального предпринимателя. Следствие считает, что именно по его вине произошло ДТП, в котором погибли 19 человек.

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1 декабря 2019-го в Сретенском районе Забайкалья рейсовый автобус упал с моста через речку Куэнга. Погибли 18 пассажиров, в том числе двое детей, и водитель. Еще 19 человек пострадали.

Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. ИП, которому принадлежал автобус, был обязан следить за исправным техническим состоянием транспортного средства. Однако техосмотр автобуса перед роковым рейсом 1 декабря выполнен не был.

"В результате в процессе движения не сработали тормоза задних правых колес автобуса, из-за чего произошел занос и его опрокидывание с моста через реку Куэнга", - сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по ДФО.

Уголовное дело направлено в Сретенский районный суд.

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