ВС снял арест с имущества родственников фигурантов дела Baring Vostok

Данное дело до решения Верховного суда было подсудно Благовещенскому городскому суду Амурской области. Генеральная прокуратура попросила передать дело в московский суд в связи с тем, что все фигуранты дела и большинство свидетелей живут в столице. Вторым основанием прокуратуры было утверждение о том, что суд в Благовещенске может быть не столь беспристрастен в связи с высокопоставленным положением обвиняемых. Защита, соглашаясь с переносом рассмотрения дела в Москву, возражала против второго аргумента прокуратуры. Рассмотрев ходатайство прокуратуры, Верховный суд пришел к выводу, что нет оснований подвергать сомнению объективность суда в Благовещенске. В то же время с учетом общего согласия сторон и в связи с нахождением всех фигурантов в Москве Верховный суд изменил подсудность дела.

При этом Верховный суд России снял арест с имущества фигурантов дела. "Отказать в ходатайстве заместителя генерального прокурора Гриня о продлении ареста имущества", - постановил судья. Как уточняет ТАСС, суд снял арест с московских квартир, принадлежащих жене обвиняемого Филиппа Дельпаля и матери обвиняемого Ивана Зюзина. Суд также снял арест с двух мотоциклов, проданных обвиняемым Максимом Владимировым незадолго до возбуждения дела.

При вынесении решения суд учел переквалификацию обвинений со статьи "Мошенничество" на статью "Растрата", а также отказ потерпевших от имущественных требований. "Нет каких- либо сведений о том, что указанное имущество было получено с использованием незаконно полученных денежных средств", - сообщил судья в постановлении. Как стало известно в ходе заседания ранее, долг в 2,5 млрд рублей, ставший основанием для возбуждения дела, был погашен перед банком "Восточный". В этой связи представители потерпевших заявили об отказе от имущественных требований.