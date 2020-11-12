Омский студент вынужден залезать на березу, чтобы учиться дистанционно

Житель села Станкевичи Называевского района, известный в сети TikTok как Омский колхозник, пожаловался губернатору Александру Буркову, что вынужден уходить в лес, чтобы связаться с преподавателями.

- 9 ноября 2020 года нас перевели на дистанционное обучение, в связи с чем у меня появилась такая проблема, как выход в интернет, - рассказал Алексей. - Дома у меня есть интернет, но только 2G. К сожалению, я не могу выйти в образовательную среду, потому что он не грузит.

Чтобы доказать преподавателям, что он не прогуливает лекции, студент уходит в лес в трехстах метрах от деревни и забирается на березу высотой 8 метров. Только в этом месте сельчанин может выйти в Zoom.

Летом Алексей Дудоладов стал популярным блогером и часто проводил на березе прямые эфиры, в которых рассказывал своим подписчикам о сельской жизни.

- Но сейчас не май месяц на дворе, и мне приходится жертвовать свои здоровьем. Я уже болел двусторонней пневмонией, - сетует блогер.

На обращение студента отреагировало Министерство образования региона, которое подтвердило, что переходе на дистанционный формат обучения там, где интернет-связь недостаточно устойчива, возникают проблемы. Однако в ведомстве отметили, что Алексей мог обратиться за помощью к преподавателям напрямую, а не лезть на березу.

- При выборе форм организации учебного процесса можно использовать не только видео, но и альтернативные методы, - сообщает пресс-служба регионального Минобра. - К примеру, разнообразные мессенджеры, другие средства коммуникации, в том числе телефонные звонки и электронную почту.

В Омском институте водного транспорта сообщили, что разработают для студента индивидуальный план освоения основной образовательной программы на период ограничительных мер.