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12.11.2020 05:49

Работы - выше крыши

План капитального ремонта в Омске выполнен наполовину
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 255(8309)
В этом году в Омской области предстоит капитально отремонтировать 614 многоквартирных домов. Это рекордный показатель за семь лет существования регионального фонда капремонта. В каждой четвертой много-этажке должны обновить крышу, в каждой восьмой - поменять лифты, в каждой двадцатой - системы отопления. Однако пандемия внесла в эти планы существенные коррективы.
По словам специалистов, скандалов из-за срыва сроков капитального ремонта и низкого качества выполненных работ стало заметно меньше. Фото: Сергей Мельников По словам специалистов, скандалов из-за срыва сроков капитального ремонта и низкого качества выполненных работ стало заметно меньше. Фото: Сергей Мельников
По словам специалистов, скандалов из-за срыва сроков капитального ремонта и низкого качества выполненных работ стало заметно меньше. Фото: Сергей Мельников

- В настоящий момент принята половина домов. Сроки выполнения работ, действительно, затянулись. Провал произошел еще весной, в период самоизоляции. Графики сдвинулись. Но надеемся, удастся наверстать упущенное, - пояснила и. о. руководителя Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области Марина Степанова.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По словам специалистов, сейчас ситуация сложнее, чем в 2014-м году, когда началась реализация программы. Если тогда главным приоритетом было обновление крыш, то теперь список значительно расширен, причем обязательным условием каждого вида работ является применение современных энергосберегающих технологий.

Например, при реконструкции теплосетей утепляется вся запорная арматура, в том числе на чердаке и в подвале. Старые лифты меняют только на современные подъемники с энергоэффективностью класса "А". Ремонт фасадов, помимо заделки швов, выравнивания и покраски стен, предполагает еще замену окон и дверей в подъездах. Это приводит к повышению эффекта энергосбережения всего дома, но требует много времени и затрат. Тем не менее, по словам специалистов, скандалов из-за срыва сроков капитального ремонта и низкого качества выполненных работ стало заметно меньше.

- С прошлого года строительные организации, претендующие на включение в реестр потенциальных подрядчиков, стали проходить предварительный отбор. Только после этого они могут участвовать в конкурсах, которые проводит региональный оператор, - поясняет причину Марина Степанова. - Недобросовестные предприниматели, попавшие в черный список, не допускаются к тендерам на проведение капремонта в течение четырех лет. Все это позитивно отражается на общих результатах.

Сейчас в программе задействованы опытные местные и столичные строительные компании. Тем не менее проблемы остаются. Например, жители пяти омских многоэтажек добились завершения ремонта систем теплоснабжения только после многочисленных жалоб в разные инстанции. Из-за нерасторопности подрядчиков, тянувших до поздней осени, жильцы стали замерзать.

- Как выяснилось, проблема кроется в отсутствии системной организации работ. Бригады меняются, коммуникации монтируют хаотично. Сроки затягиваются. Таких случаев, к сожалению, еще достаточно много, и мы будем держать руку на пульсе, - пояснил член регионального штаба ОНФ Юрий Федотов.

Фото: iStock
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Частично выполнен капитальный ремонт и в "судебных" домах (жильцы которых добились его проведения в судебном порядке) - всего в этом списке 321 многоэтажка, и 278 объектов в работе. Ремонт в остальных из-за дефицита финансирования еще не начинался. Специалисты утверждают, что одна из причин бюджетной недостаточности - устаревшие тарифы, которые в регионе не изменялись с 2014 года.

- За это время цены на материалы, комплектующие, зарплата строителей поднялись как минимум на пятнадцать-двадцать процентов. Взносы граждан и прежде не покрывали расходов на капитальный ремонт. Сделать же еще предстоит немало. В ближайшие три года необходимо отремонтировать еще 1 913 домов. Поэтому поднять размер минимального взноса становится жизненной необходимостью, - подчеркивает Марина Степанова. - Для формирования нового тарифа мы уже направили свои расчеты в министерство энергетики и ЖКК Омской области. Решение - за властями.

Тем временем

Омичи задолжали фонду капитального ремонта более одного миллиарда рублей. При этом в ведомстве заявляют, что сейчас собираемость платежей достигла 99 процентов - по сравнению с периодом начала действия программы абоненты стали гораздо дисциплинированнее. Годовая задолженность населения снизилась с 500 миллионов рублей в 2015-м до 8,5 миллиона в 2020-м.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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