СК возбудил дело после убийства в новосибирской колонии

Следователи завели уголовное дело по факту убийства заключенного в исправительной колонии №13 Новосибирской области. Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, жертвой преступления стал 39-летний мужчина.

Его тело обнаружили в мусоросборнике на территории хозяйственной части колонии. На голове зафиксированы многочисленные ссадины и гематомы. В областном СУ СКР также опубликовали фото фрагмента металлической конструкции двухъярусной кровати, на котором видны следы крови.

Мужская колония особого режима расположена в селе Раисино Убинского района Новосибирской области. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.