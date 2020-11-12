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12.11.2020 09:41
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело после убийства в новосибирской колонии

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Следователи завели уголовное дело по факту убийства заключенного в исправительной колонии №13 Новосибирской области. Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, жертвой преступления стал 39-летний мужчина.

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Его тело обнаружили в мусоросборнике на территории хозяйственной части колонии. На голове зафиксированы многочисленные ссадины и гематомы. В областном СУ СКР также опубликовали фото фрагмента металлической конструкции двухъярусной кровати, на котором видны следы крови.

Мужская колония особого режима расположена в селе Раисино Убинского района Новосибирской области. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.

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