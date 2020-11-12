"Транснефть - Западная Сибирь" ввела в эксплуатацию резервуары на ЛПДС "Омск"

Новости

В Минске вводят обязательный масочный режим 12:24
Возбуждено дело после гибели девушки из-за падения в яму на востоке Москвы 12:23
Арнольд Шварценеггер впервые сыграет главную роль в сериале 12:18
Московские памятники помыли в преддверии зимы 12:09
Социологи назвали самые конфликтные города России 12:08
У московских школьников не будет ноябрьских каникул 12:04
Netflix заключил эксклюзивный контракт с Дэвидом Финчером 11:57
Анна Плетнева рассказала, как московские медики спасли ей жизнь 11:55
В Москве зарегистрировано 5997 новых случаев COVID-19 11:39
В Москве создадут самую большую в стране климатическую камеру 11:38
В Минске выпущены памятные монеты в честь 100-летия таможни 11:34
Анастасия Заворотнюк стала выходить на прогулки 11:34
В Петербурге возбуждено дело об отравлении детей в школе 11:22
В Перу проходят протесты против смещения президента 11:22
В Омске внучки чернобыльца отстояли в суде право на компенсацию 11:07
ЗАГСы Москвы ограничили число гостей на регистрациях брака до пяти человек 11:06
Зеленский госпитализирован с коронавирусом 11:03
Москвичи воспользовались системой чекинов порядка 1,4 млн раз 11:00
Премьер Японии намерен в кратчайшие сроки встретиться с Байденом 10:52
На Казанском и Киевском вокзалах Москвы реконструируют платформы 10:33
В Таиланде буддийским монахам запретили участвовать в митингах 10:30
Аналитики выяснили, сколько мужчин готовы уйти в декрет 10:27
Музей космонавтики поможет московским школьникам изучать космос 10:24
Столичные власти расскажут о развитии креативных индустрий 10:21
ФСБ закрыла под Владимиром лабораторию с тонной наркотиков 10:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Как изменились правила проведения собрания садоводов
Как изменились правила проведения собрания садоводов
12.11.2020 11:16

"Транснефть - Западная Сибирь" ввела в эксплуатацию резервуары на ЛПДС "Омск"

АО "Транснефть - Западная Сибирь" ввело в эксплуатацию группу резервуаров на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Омск", расположенной в Омской области.

Новые резервуары возведены на месте ранее демонтированных емкостей и предназначены для приема, хранения, откачки и измерения объема дизельного топлива. Совокупный объем построенных резервуаров составляет 40 тысячу кубометров.

Работы по строительству резервуаров РВС -10000 №№ 7, 8, 13, 14 выполнялись с января 2019 года в рамках реализации программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов АО "Транснефть-Западная Сибирь".

В ходе реализации проектных решений по строительству было выполнено устройство фундаментов РВС и гидрофобного слоя, произведен монтаж днищ и металлоконструкций резервуаров методом полистовой сборки. Для резервуаров была применена низколегированная углеродистая сталь повышенной прочности. Общий вес смонтированных металлоконструкций четырёх резервуаров составил более 900 тысяч тонн.

Также обустроено защитное обвалование резервуаров. Выполнено подключение резервуаров к инженерным системам. Для соблюдения строгих требований промышленной безопасности РВС оснащены автоматическими установками пенного пожаротушения и водяного охлаждения, системой контроля уровня и температуры. Информация о состоянии в режиме реального времени передается на автоматизированное рабочее место оператора.

По завершении строительно-монтажных работ и нанесения антикоррозийного покрытия специалисты АО "Транснефть - Западная Сибирь" провели комплексное опробование новых резервуаров, которое подтвердило их полную готовность к вводу в эксплуатацию. В настоящее время резервуары работают в штатном режиме.

 Справка

 ЛПДС "Омск" Омского РНУ является головной перекачивающей станцией системы магистральных нефтепродуктопроводов Западной Сибири. Здесь осуществляется прием продуктов нефтепереработки с Омского НПЗ, а затем их дальнейшая транспортировка в восточном и западном направлениях. За последние пять лет производственная инфраструктура ЛПДС постоянно модернизируется: были построены современные магистральные насосные, обновлен узел учета нефтепродуктов, блоки измерения качества нефтепродуктов, проведена реконструкция операторной, выполняется строительство нового резервуарного парка.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово СФО Красноярский край Красноярск СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Омская область Омск СФО Томская область Томск

Главное сегодня

Эпидемиолог оценил популяционный иммунитет к COVID-19 в регионах
Грызлов заявил о полном отказе Киева от Минских соглашений
В ВОЗ назвали отличия симптомов гриппа и коронавируса
Гинцбург анонсировал начало массовой вакцинации от CОVID-19
В Гидрометцентре предупредили о морозах и снеге