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12.11.2020 09:25
Рубрика: Происшествия

Уволен заведующий новосибирской больницей, где медсестры били детей

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Заведующий детским филиалом новосибирской областной туберкулезной больницы уволен по решению специально созданной совместной комиссии регионального минздрава и детского омбудсмена.

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Как рассказали в министерстве здравоохранения Новосибирской области, это стало следствием разгоревшегося недавно скандала. Одна из пациенток больницы опубликовала видео, на котором медсестра больницы тащит ребенка за волосы и бросает его в кроватку. Позже были обнародованы кадры, на которых другая сотрудница клиники бьет по голове четырехлетнего мальчика, якобы за то, что он не хочет спать в сончас.

- Уволен заведующий филиалом. Старшая сестра филиала и старшая сестра отделения, где произошли инциденты, понижены в должности, - отметили в новосибирском минздраве. - В детской туберкулезной больнице пересмотрено штатное расписание - будет увеличено количество нянь для детей, которые лежат без родителей.

Также клиника в ближайшее время должна получить лицензию на образовательную деятельность, что позволит принять на работу воспитателя. Кроме того, в отделении, где лечатся маленькие дети, власти намерены обновить мебель, закупить новые игрушки для игровой комнаты. В палатах, коридорах и игровых будет смонтирована система видеонаблюдения.

Ранее следователи возбудили два уголовных дела по каждому из зафиксированных случаев жестокого обращения с детьми.

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