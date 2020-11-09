В Новосибирске уволили медсестру, таскавшую ребенка за волосы

Медсестру Новосибирской областной клинической туберкулезной больницы уволили после того, как в Сеть попали кадры жестокого обращения с ребенком. О кадровом решении на оперативном совещании в правительстве региона рассказал министр здравоохранения области Константин Хальзов.

Как сообщалось ранее, одна из пациенток больницы заметила, что медсестра таскает за волосы и бьет по лицу ребенка в детской палате. Чтобы представить доказательства этого, женщина тайком установила в помещении камеру. Запись зафиксировала, как медсестра хватает за волосы одну из девочек, тащит ее и кидает в кровать.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей работником медицинской организации. В рамках расследования будет дана принципиальная оценка действиям медицинского работника, а также установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.