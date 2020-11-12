В Хакасии развернули военный мобильный госпиталь на 100 коек

В четверг, 12 ноября, Минобороны РФ сообщило, что по решению президента России в Хакасии развернут военный мобильный госпиталь на 100 койко-мест. Там будут лечить больных коронавирусом жителей республики. Соответствующее распоряжение уже дал глава военного ведомства Сергей Шойгу.

На помощь гражданским медикам в борьбе с COVID-19 их армейские коллеги отправятся в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в Хакасии. По данным правительства республики, с начала пандемии там выявлено более 8700 случаев заболевания опасной инфекцией. Стремительное разрастание болезни заставило власти региона обратиться за поддержкой к военным.

Их просьба не осталась без ответа. "Всего от Центрального военного округа для выполнения задач по оказанию специализированной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в Республике Хакасия будет задействовано до 200 военнослужащих, в том числе врачи и младшие медицинские специалисты", - проинформировало в четверг Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что в мобильном госпитале в кратчайшие сроки развернут отделения анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения. А также лабораторию для ПЦР-диагностики, которая необходима для выявления возбудителя COVID-19.

Напомним, что Хакасия - далеко не первый регион, куда Минобороны РФ направило свои мобильные лечебницы. Так, в начале лета военно-транспортная авиация перебросила из Челябинской области в город Кызыл (Республика Тыва) специалистов и медицинское оборудование многопрофильного полевого госпиталя инфекционного профиля на 100 койко-мест. В октябре такие же мобильные лечебницы наши военные развернули в абхазском Сухуме и столице Южной Осетии. Известно, в частности, что с момента открытия российский госпиталь в Цхинвале принял около 500 инфицированных COVID-19 жителей республики. Сейчас там лечатся более 70 человек.

Между тем

По данным Минобороны РФ на 12 ноября, военные реаниматологи-анестезиологи из состава сводного медицинского отряда оборонного ведомства России, отправленного на помощь коллегам в Курскую область, провели в "красных зонах" госпиталей, перепрофилированных под борьбу с коронавирусной инфекцией, уже более 200 часов.

Сообщается, что с первого дня работы армейские медики организовали круглосуточное дежурство в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии. Ежедневно под наблюдением врачей-реаниматологов сводного медицинского отряда Минобороны России проходят лечение до 30 пациентов с крайне тяжелой и тяжелой формой течения болезни. Совместный непрерывный контроль за больными военных и медицинского персонала больниц позволяет, в том числе, своевременно прогнозировать, предупреждать и успешно лечить пациентов с осложнениями после COVID-19.