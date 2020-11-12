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В Омске внучки чернобыльца отстояли в суде право на компенсацию 11:07
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12.11.2020 11:07
Рубрика: Происшествия

В Омске внучки чернобыльца отстояли в суде право на компенсацию

Текст: Наталья Граф (Омск)

Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда признала право на ежемесячные денежные выплаты внучкам ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС.

Фото: Анна Шепелева
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Прокурор Советского округа обратился в Советский районный суд с иском к управлению Пенсионного фонда РФ по округу в интересах несовершеннолетних. Как выяснилось, дедушка девочек принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1987 году. В 2006 году мужчина скончался. Однако Пенсионный фонд отказался начислять его внучкам ежемесячную денежную выплату.

- Между тем, согласно федеральному закону от 1991 года "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" право на получение выплаты имеют не только дети, но и внуки ликвидаторов до достижения ими 18-летнего возраста, - сообщил "РГ" представитель прокуратуры Омской области Дмитрий Павленко.

На пособие от государства могут претендовать дети не только первого, но и последующих поколений граждан родившиеся после радиоактивного облучения одного из родителей вследствие техногенной катастрофы.

Советский районный суд удовлетворил требования и обязал Пенсионный фонд назначить внучкам покойного ежемесячную денежную выплату. Ответчик попытался оспорить судебный акт в апелляционном порядке, но вышестоящая инстанция оставила его без изменений.

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