Вечер памяти Дмитрия Хворостовского прошел в Мариинском театре. В ноябре - уже три года, как ушел всемирно знаменитый русский баритон. Гала-концерт, организованный Благотворительным фондом певца, собрал известнейших российских коллег Дмитрия, со многими он разделял сцену - Анна Нетребко, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Валерий Гергиев... Делами Фонда, основанного Дмитрием, занимается его вдова - актриса и певица Флоранс. После концерта она рассказала, как живет семья без Дмитрия Хворостовского.

Чем Фонд Хворостовского занят сегодня?

Флоранс Илли-Хворостовская: Он объединяет самые разные проекты. Хотя пандемия осложнила жизнь - многое из задумок поставлено на вынужденную паузу. Так, мы планировали провести концерт памяти в Вене, пока это невозможно. Но я очень счастлива, что это удалось сделать в Мариинском театре. Нас поддержал Валерий Гергиев, а в концерте участвовали друзья Дмитрия - Аня, Хибла, Ильдар - близкий, настоящий друг Димы... Мне кажется, концерт получился душевным.

Надеюсь, в будущем году удастся провести в Москве или Петербурге международный конкурс певцов имени Дмитрия Хворостовского. Я благодарна Ильдару Абдразакову: он поддержал меня в этом трудоемком проекте и согласился возглавить жюри. Конкурсов в мире очень много, и крайне важно, чтобы он сразу зарекомендовал себя как серьезное состязание с безупречной репутацией.

Что касается концертов, хочу сделать благотворительный вечер из серии, которая была очень важна для Димы, - "Хворостовский и друзья - детям". Уже были концерты в Красноярске и Москве. Думаю, какой российский город выбрать, готовим такой концерт и в Нью-Йорке. Помощь больным детям, как того хотел Дима, - одна из главных задач Фонда, как и сохранение памяти о нем. И, конечно, будем обязательно делать что-то в Большом театре и на сцене "Ковент-Гарден" - театра, который Дима считал родным. Надо только подождать, пока пандемия закончится. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вообще посоветовал художникам, артистам найти серьезную работу. Был большой скандал...

Что сейчас происходит с архивом Дмитрия?

Флоранс Илли-Хворостовская: В доме я еще ничего не трогала и не разбирала. Не могу - очень рано, не могу поверить, что его нет, думаю, он на гастролях. Я безумно скучаю по Диме, почти каждый день он приходит ко мне во сне, и я просыпаюсь в слезах... Но друзья, поклонники Димы просят написать книгу о нашей "love story"... Не знаю почему, но мама, когда я была маленькой, хотела, чтобы я учила русский язык. Поэтому еще до знакомства с Димой я перечитала всего Достоевского и Чехова, правда, по-французски. И когда с Димой познакомилась, я тут же начала говорить по-русски. Учила язык в общении. Дима самые важные и нежные слова говорил только по-русски. В любви признавался, предложение делал - все по-русски...

Флоранс Илли-Хворостовская: Не могу поверить, что его нет, думаю, он на гастролях

Когда мы встретились, он первый раз приехал в Женеву - петь Дон Жуана, которого не хотел исполнять, но в последний момент согласился. Я тоже не хотела участвовать в этой постановке. Но мы встретились и впервые поцеловались именно в Женеве. Когда я встретила Диму, мне было 29 лет. Достаточно, чтобы перестать верить в сказку, но жизнь мне подарила настоящее счастье.

Вы общаетесь с его поклонниками?

Флоранс Илли-Хворостовская: Я чувствую их поддержку и симпатию и очень ценю. Но я всякий раз смущаюсь, когда на концертах памяти Димы ко мне подходят - просят автограф, сфотографироваться. В соцсетях пишут добрые слова. Крайне редко попадаются злобные реплики - ругают меня за то, что улыбаюсь или что красное платье надела. А зачем мне напоказ свою боль выставлять? И если в красном платье, то потому что этот цвет Дима любил, ему нравилось, когда я в красном.

Из чего состоит ваша повседневность?

Флоранс Илли-Хворостовская: Я нашла себя в ежедневной жизненной рутине. Занимаюсь детьми, поддерживаю порядок в большом доме, гуляю с собачкой. Иногда с удовольствием встречаюсь с нашими друзьями. Но личные певческие и артистические амбиции я оставила в прошлом. Вокалом серьезно заниматься уже поздно, а интересных актерских предложений нет. Хотя с большой нежностью вспоминаю работу в фильме по роману Анатолия Рыбакова "Тяжелый песок", когда я сыграла чуть ли не свою реальную судьбу - роль итальянской певицы, которая замужем за русским музыкантом. Я родилась в Женеве, мама - итальянка, папа - француз, в семье говорили только по-французски. Но я считаю себя итальянкой и убеждена, что итальянский и русский темпераменты близки.

Как вы думаете, дети пойдут по стопам отца?

Флоранс Илли-Хворостовская: Дима говорил: главное, чтобы дети были счастливы. И Максим, и Нина по натуре - музыканты. Ниночке 13, но у нее не по возрасту большой и красивый голос, она любит петь и танцевать. А Максюша занимается в колледже - ему скоро 18. Он хорошо говорит на многих языках, в том числе, по-русски. Ему нравится гитара, играет он очень хорошо. Начал писать музыку и стихи - правда, пока не показывает, стесняется. Он очень талантлив, каждый день музицирует. Дима всегда говорил: "Максим - такой красавец, он может быть актером".

И еще мы контактируем, и очень хорошо, с Сашей и Даней (дочь и сын Хворостовского от первого брака. - Прим. ред.). Для меня было очень важно, чтобы братья и сестры общались друг с другом. Я знаю близнецов с трех лет. У нас были всегда хорошие отношения. Я их люблю. Сейчас им очень тяжело - у них нет ни папы, ни мамы. Только я и бабушка с дедушкой, которые живут в России. Оба закончили университет в прошлом году. Даня - большой музыкант, композитор и феноменальный пианист. А Саша очень успешно занимается английской литературой. И я всегда рядом, в любой момент приду на помощь. Мы уже решили, что будем вместе в Лондоне на Рождество и Новый год.