В Петербурге остановят профосмотры и диспансеризацию

В Петербурге с 14 ноября будут остановлены плановые медицинские осмотры. Также в поликлиниках не будет проводиться плановая диспансеризация. Это следует из постановления правительства Петербурга, которое подписал губернатор города Александр Беглов.

Отказ от проведения профосмотров и диспансеризации обусловлен борьбой с распространением коронавирусной инфекции.

В Петербурге заболеваемость растет высокими темпами. С 4 ноября в городе фиксируется больше тысячи новых случаев коронавирусной инфекции. Так, накануне в городе было выявлено 1 574 случая заболевания, а 12 ноября выявлено 1 667 новых заболевших.

Городские власти ранее предупредили петербуржцев, что в связи с ростом числа случаев COVID-19 будут вводиться новые ограничения.

В частности, накануне было объявлено об обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет и о запрете продавать билеты на танцполы. Несколькими днями ранее были закрыты фудкорты в торговых центрах и ограничено число гостей на свадьбах.