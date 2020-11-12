В Гидрометцентре напомнили о резком похолодании на юге и на Урале

Сразу в нескольких регионах России температура воздуха будет ниже нормы примерно на 8 градусов. В конце недели похолодает в Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Свердловской областях, а также в Краснодарском крае и Республике Татарстан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Научный руководитель ведомства Роман Вильфанд рассказал, что уже в четверг дыхание зимы почувствуют жители Казани и Нижнего Новгорода. Там аномалии будут достигать 4-6 градусов. В воскресенье холодный воздух доберется до южных районов России. В Ростовской области столбики термометров опустятся до отметки -4 градуса, в Астраханской - до -8, в Волгоградской - до -10.

На севере Краснодарского края температурная аномалия достигнет четырех градусов. В Казани - похолодает до -10…-13 градусов, в Свердловской области до -16...-20 градусов мороза. Вот где уже настоящая зима.