На Урале вынесли приговор по делу об убийстве 14-летней девочки

Челябинский областной суд вынес приговор 42-летнему жителю Сатки, обвиняемому в попытке изнасилования и убийстве 14-летней девочки. Вина нашла подтверждение в полном объеме, сообщили в четверг в прокуратуре региона.

- Установлено, что ранее неоднократно судимый за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних мужчина 24 июля 2017 года в состоянии алкогольного опьянения напал на 14-летнюю девочку в районе перехода через реку Малая Сатка, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Нападение было совершено с целью изнасилования. Однако потерпевшая оказала активное сопротивление и попыталась скрыться. И тогда мужчина нанес ей множество ударов ножом.

Как уже сообщала "РГ", школьница пропала около полудня после визита в поликлинику. Уже на следующий день по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело. К расследованию подключились следователи и криминалисты следственного управления и центрального аппарата СК России, сотрудники управления уголовного розыска полицейского главка, управлений ФСБ, МЧС и Росгвардии региона.

В поисках приняли участие сотни волонтеров. Однако найти девочку живой не удалось. А скоро следователи задержали 42-летнего жителя Сатки, который признался, что затащил девочку в лесопосадки, где совершил убийство и спрятал тело.

Стоит отметить, что у этого уголовного дела, несмотря на признание вины подсудимым, оказалась очень непростая судьба. Первый приговор по нему Челябинский областной суд вынес еще в 2018 году, признав подсудимого виновным в убийстве, но не признав попытку изнасилования, исключив ее из материалов обвинения.

В прокуратуре с таким вердиктом не согласились и обжаловали его в Верховном суде РФ, который отправил дело на новое рассмотрение. После этого дело рассматривалось еще дважды. И только с третьей попытки вина подсудимого признана судом в полном объеме.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с ограничением свободы еще на полтора года и с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а последующих - в колонии особого режима.

Также в полном объеме удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей.

В связи с наличием у осужденного расстройства в виде педофилии к нему применена мера медицинского характера в виде принудительного лечения у врача-психиатра по месту отбывания наказания, отметили в прокуратуре.