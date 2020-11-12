Рослесхоз: ЛесЕГАИС поможет лучше контролировать рынок древесины

Проследить за судьбой каждого бревна от лесосеки до переработки Рослесхозу позволит единая государственная информационная система учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС). Она будет содержать всю информацию о заготавливаемом в нашей стране лесе, уточнили в ведомстве.

Законопроект о создании ЛесЕГАИС сегодня внесен в Госдуму. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты.

"В этой системе будут формироваться разрешительные и отчетные документы по использованию лесов, - объяснили в Рослесхозе. - Планируется блокировать перевозку древесины и сделки с ней, если информация об объеме, сорименту и видовому составу окажется недостоверной. Также предполагается ввести электронную форму сопроводительного документа на перевозку древесины с регистрацией его в системе ЛесЕГАИС и заверением электронной подписью. Кроме полной информации о древесины, в этот документ будут включены данные о транспортном средстве, которое ее перевозит. А за передвижением машины будет следить система ГЛОНАСС".

Перевозка, переработка и хранение древесины будут разрешены только при условии внесения сведений если сведения о них внесены в ЛесЕГАИС, предупреждает Рослесхоз. Все склады, места погрузки-разгрузки и обработки будут зарегистрированы в этой системе. О любых поставках и перемещениях древесины будут делаться отметки в ЛесЕГАИС. Точно такое же требование будет распространяться и на граждан, производящих заготовки для собственных нужд.

"Через ЛесЕГАИС будут заключаться договоры аренды лесных участков, купли-продажи лесных насаждений, а также вноситься в них изменения, - добавили в Рослесхозе. - Законопроектом передается на федеральный уровень надзор в сфере перевозки, выгрузки, погрузки, переработки и хранения, учета древесины и сделок с ней". Административное обследование лесов остается за лесной охраной - государственными лесными инспекторами, добавили в ведомстве.

В сопроводительных документах к законопроекту указано, что внедрение ЛесЕГАИС позволит вывести из тени до 30% рынка. С этим согласны и в Рослесхозе. Там ожидают, что при снижении объемов незаконной заготовки возрастет и налогооблагаемая база компаний лесного комплекса, повысится прозрачность использования древесины, станет проще контролировать количество и качество используемых лесных ресурсов.