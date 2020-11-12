Новости

Московский зоопарк с 13 ноября закроет павильоны 18:34
Проект WWF России получил признание на Парижском форуме мира 18:30
В Рязани загорелся один из крупнейших ТЦ 18:23
Запрет на перепродажу сведений из ЕГРН коснется только мошенников 18:23
Туристы из РФ не полетят на Кипр, несмотря на возобновленные авиарейсы 18:20
Политологи оценили электоральные перспективы "Справедливой России" в 2021 году 18:17
В Минске к 100-летию Феллини покажут фильм "Восемь с половиной" 18:16
Пригожин призвал штрафовать Шнурова за мат 18:16
Названы регионы с самым сильным воздействием магнитного поля 18:03
Медведев призвал к разумной цене на вакцину от коронавируса 18:02
Рослесхоз: ЛесЕГАИС поможет лучше контролировать рынок древесины 17:50
ФНС пояснила, кому из автовладельцев начислит налог на роскошь 17:40
В Египте упал вертолет с международными миротворцами 17:35
"Автодор" выпустил ограниченную серию транспондеров 17:31
Селена Гомес сыграет альпинистку-лесбиянку 17:24
СК начал проверку после прорыва трубы с кипятком в Подмосковье 17:17
Актриса Татьяна Пилецкая заразилась COVID-19 17:10
Руководство Российско-сербского гуманитарного центра поздравило "РГ" с юбилеем 17:07
Актер Лоуренс Клейтон умер от рака 17:01
В Подмосковье четверо детей получили ожоги из-за лопнувшей трубы 16:42
Глава комитета поддержал санкции РФ по делу Навального против Франции и Германии 16:22
Лавров: РФ ввела санкции против Германии и Франции из-за берлинского пациента 16:20
Уайт не верит в коронавирус у Поветкина 16:11
В комитете Госдумы поддержали введение ограничений в Москве в новогоднюю ночь 15:56
Книжную ярмарку Non/fiction перенесли на март 15:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Как изменились правила проведения собрания садоводов
Как изменились правила проведения собрания садоводов
12.11.2020 17:50
Рубрика: Экономика

Рослесхоз: ЛесЕГАИС поможет лучше контролировать рынок древесины

Текст: Алексей Дуэль
Проследить за судьбой каждого бревна от лесосеки до переработки Рослесхозу позволит единая государственная информационная система учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС). Она будет содержать всю информацию о заготавливаемом в нашей стране лесе, уточнили в ведомстве.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Законопроект о создании ЛесЕГАИС сегодня внесен в Госдуму. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты.

"В этой системе будут формироваться разрешительные и отчетные документы по использованию лесов, - объяснили в Рослесхозе. - Планируется блокировать перевозку древесины и сделки с ней, если информация об объеме, сорименту и видовому составу окажется недостоверной. Также предполагается ввести электронную форму сопроводительного документа на перевозку древесины с регистрацией его в системе ЛесЕГАИС и заверением электронной подписью. Кроме полной информации о древесины, в этот документ будут включены данные о транспортном средстве, которое ее перевозит. А за передвижением машины будет следить система ГЛОНАСС".

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Подсчитаны доходы от сбора грибов и ягод в лесах

Перевозка, переработка и хранение древесины будут разрешены только при условии внесения сведений если сведения о них внесены в ЛесЕГАИС, предупреждает Рослесхоз. Все склады, места погрузки-разгрузки и обработки будут зарегистрированы в этой системе. О любых поставках и перемещениях древесины будут делаться отметки в ЛесЕГАИС. Точно такое же требование будет распространяться и на граждан, производящих заготовки для собственных нужд.

"Через ЛесЕГАИС будут заключаться договоры аренды лесных участков, купли-продажи лесных насаждений, а также вноситься в них изменения, - добавили в Рослесхозе. - Законопроектом передается на федеральный уровень надзор в сфере перевозки, выгрузки, погрузки, переработки и хранения, учета древесины и сделок с ней". Административное обследование лесов остается за лесной охраной - государственными лесными инспекторами, добавили в ведомстве.

В сопроводительных документах к законопроекту указано, что внедрение ЛесЕГАИС позволит вывести из тени до 30% рынка. С этим согласны и в Рослесхозе. Там ожидают, что при снижении объемов незаконной заготовки возрастет и налогооблагаемая база компаний лесного комплекса, повысится прозрачность использования древесины, станет проще контролировать количество и качество используемых лесных ресурсов.

Экономика Отрасли Ресурсы Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Путин проведет большую пресс-конференцию в необычном формате
Медведев призвал к разумной цене на вакцину от коронавируса
Кабмин выделит еще 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
Собянин объяснил, можно ли гулять в новогоднюю ночь
В Гидрометцентре предупредили о морозах и снеге
Родителям первенцев будут давать ипотеку под 2,9%
Коттеджей на Новый год может не остаться