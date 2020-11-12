Академик РАН оценил популяционный иммунитет к COVID-19 в регионах

Популяционный ответ к коронавирусу в регионах России вырос и составляет от 5 до 65 процентов. В сентябре-октябре его уровень составлял от 4 до 50 процентов, сообщил РИА Новости академик РАН Арег Тотолян.

Роспотребнадзор начал оценивать этот показатель в июне. В исследовании принимают участие 74 тысячи добровольцев в 26 регионах страны. Следующий этап мониторинга намечен на конце ноября - начало декабря. По данным Тотоляна, иммунная прослойка населения выросла в 14 регионах из 25.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне сообщил, что естественный иммунитет к COVID-19 есть у миллиона человек. Ученые считают, что завершение эпидемии возможно только после формирования коллективного иммунитета. Предполагается, что данный процесс завершится к весне.

Коронавирус был выявлен у 52 миллионов человек в мире, от осложнений скончались 1,26 миллиона заболевших. Больше всего случаев заражения - в США, Индии и Бразилии. В России SARS-CoV-2 нашли у 1,8 миллиона человек. Выздоровели 1,35 миллиона россиян, жертвами болезни стали более 31 тысячи человек. За последние сутки, по данным оперативного штаба, выявлен 19 851 новый случай COVID-19 в нашей стране.