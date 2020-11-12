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12.11.2020 16:30
Рубрика: Легковые авто

Российские АЗС летом начнут проверять "тайные покупатели"

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Росстандарт с 1 июля будущего года планирует начать проверки автозаправочных станций в режиме "тайного покупателя". Эта практика позволит выявить возможные нарушения по качеству и количеству топлива.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Об этом в эфире "Авторадио" рассказал заместитель главы ведомства Алексей Кулешов. Он пояснил, что подобные проверки становятся возможны благодаря федеральному закону №248-ФЗ от 31.07.2020 г. "О государственном контроле", который вступит в силу 1 июля 2021 года.

Сейчас Росстандарт проводит проверки АЗС, предупреждая их об этом заранее. Даже с учетом этого в 20 процентах случаев нарушения выявляются. По некоторым исследованиям общественные организации, проводившие свои проверки, выявили нарушения в 70 процентах случаев.

Немало потребителей жалуется на недолив топлива, пояснил Алексей Кулешов. Только в этом году в Росстандарт поступило свыше 500 подобных обращений.

#авто