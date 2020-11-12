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12.11.2020 09:29
Рубрика: Власть

Российских миротворцев в Карабахе усилили вертолетами Ми-8 и Ми-24

Текст: Юрий Гаврилов

В четверг российское военное ведомство сообщило, что в миротворческой операции в Нагорном Карабахе будут использоваться военно-транспортные вертолеты Ми-8 и ударные Ми-24.

Фото: Минобороны РФ
Почти все отправленные в Нагорный Карабах миротворцы имеют "сирийский опыт"

"Самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 "Руслан" на аэродром в Ереване доставлено 8 вертолетов армейской авиации ВКС России Ми-8 и Ми-24. Вертолеты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также для доставки материально-технического имущества и личного состава миротворческого контингента в труднодоступные районы", - проинформировало Минобороны РФ.

Напомним, что согласно договоренностям руководителей Азербайджана, Армении и России наша страна отправит в Нагорный Карабах не только миротворцев, но и 90 бронетранспортеров, а также 380 единиц автомобилей и специальной техники. Судя по всему, вертолеты входят в список последних. В минувшую среду начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской уточнил, что обеспечивать службу наших миротворцев, в том числе, будут армейская авиация и подразделения комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский в разговоре с корреспондентом "РГ" объяснил, что дроны могут выполнять задачу воздушного контроля в зоне ответственности миротворцев. А сопровождением колонн по тому же Лачинскому коридору наверняка займутся экипажи вертолетов. Они есть составе 102-й военной базы РФ в Армении. Понятно, что именно винтокрылые машины должны использоваться и в качестве транспортно-десантных средств, т.к. местность в Карабахе сложная и в некоторые районы целесообразнее все необходимое перебрасывать по воздуху. Ну а боевые вертолеты типа Ми-24 просто незаменимы при сопровождении патрулей.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Проблема Нагорного Карабаха

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