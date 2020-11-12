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12.11.2020 11:07
Рубрика: Digital

Российский рынок смартфонов оправился от пандемии коронавируса

Текст: Иван Черноусов
В третьем квартале российский рынок смартфонов оправился от влияния ограничительных мер, связанных с коронавирусом, и вернулся к объемам поставок, сопоставимым и в штучном, и денежном выражении с аналогичным кварталом 2019 года. Об этом сообщает аналитическое агентство IDC.
Фото: AP Photo/James Brooks Фото: AP Photo/James Brooks
Фото: AP Photo/James Brooks

В Россию было поставлено 9,429 млн смартфонов на общую сумму 2,191 млрд долларов США (без НДС). Рынок мобильных телефонов в целом составил 11,381 млн устройств.

Фото: istock
Нужно ли часто перезагружать смартфон

Росту рынка способствовали результаты деятельности Samsung, поставившей 3,9 млн смартфонов, что стало рекордом компании после 2013 года и помогло ей занять две пятых рынка. Huawei, включая её собственный бренд Honor, ранее обеспечивавшая большую часть продаж в России, стала снижать их динамику. На оба бренда - Huawei и Honor - пришлось 15,9% смартфонов в штучном выражении, что значительно уступает показателям Xiaomi, увеличившей свою долю до 22,6% в штуках. Xiaomi впервые удалось обогнать Huawei и вырваться на второе место на российском рынке смартфонов.

Поставки смартфонов увеличились почти на 10% по сравнению с объемом поставок в третьем квартале 2019 года. Несмотря на падение курса рубля примерно на четверть в период между третьим кварталом 2019 года и третьим кварталом 2020 года, рынок в стоимостном выражении показал сходный темп роста в долларах.

"Основной спрос по-прежнему наблюдается на недорогие модели и модели среднего ценового сегмента, - отмечает Ольга Агапова, старший аналитик IDC Россия. - На рынке смартфонов на базе Android сократились как поставки устройств стоимостью свыше 250 долларов, так и поставки самых дешевых смартфонов. Основной спрос приходится на смартфоны стоимостью от 50 до 250 долларов - их доля составила 86% рынка Android-смартфонов в штучном выражении. Для сравнения в третьем квартале прошлого года их доля была три четвертых".

Фото: istock
Названы самые популярные в России смартфоны. И это опять не Xiaomi

"У смартфонов средней ценовой категории сегодня достойные характеристики, а различные программы скидок, последовавшие за периодом самоизоляции, привели к тому, что предложений смартфонов по цене до 250 долларов (без НДС) стало больше", - продолжила Агапова. У Apple также много поставок недорогой модели SE II.

В России появляется всё больше китайских брендов: так realme занял 2,2% рынка смартфонов и превзошел более устоявшихся Oppo и vivo.

"Поскольку третий квартал компенсирует слабые результаты второго квартала, российский рынок смартфонов либо останется на прежнем уровне, либо превысит его в 2020 году, - говорит Саймон Бейкер, директор программы исследований IDC EMEA. - Как и во многих странах Европы, рынок смартфонов оказался устойчивым к локдауну и прочим ограничениям, вызванным коронавирусом".

Несмотря на то, что после снятия ограничений потребители вернулись к покупкам в магазинах, онлайн-продажи становятся более востребованными в небольших городах, где раньше они не были распространены.

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