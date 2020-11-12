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12.11.2020 22:23
Рубрика: Спорт

Никак в Кишиневе

Сборная России довольствовалась нулевой ничьей в выездном матче с Молдавией
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 256(8310)
Сборная России начала свое ноябрьское трехматчевое турне. В четверг команда Станислава Черчесова в контрольной встрече, проходившей на кишиневском стадионе "Зимбру", сыграла вничью со сборной Молдавии - 0:0.
В матче с Молдавией в составе сборной России дебютировало сразу несколько человек. Фото: РИА Новости В матче с Молдавией в составе сборной России дебютировало сразу несколько человек. Фото: РИА Новости
В матче с Молдавией в составе сборной России дебютировало сразу несколько человек. Фото: РИА Новости

Необходимость игры с молдаванами многими подвергалась сомнению, но на самом деле, этот матч был важен как минимум с двух точек зрения, пусть немного и противоречивших друг другу. С одной стороны, для психологического комфорта нашим требовалось прервать серию из трех игр без побед и набрать рейтинговые очки, которые пригодятся при жеребьевке квалификации ЧМ-2022.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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С другой, когда, если не в товарищеском матче, проверять новичков, коих Черчесов в этот раз вызвал нетипично для себя много. В итоге Станислав Саламович не стал отдавать приоритет ни одной из названных установок, выставив в стартовом составе микст из опыта и молодости.

К примеру, в воротах ждали молодого, но очень уверенного в себе голкипера Матвея Сафонова из "Краснодара", однако Черчесов предпочел сделать ставку на вратаря "Локомотива" Гилерме. Зато в центре обороны вместе со спартаковцем Георгием Джикией, получившим в отсутствии Артема Дзюбы капитанскую повязку, вышел 21-летний защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Для него этот матч стал дебютным в футболке сборной. Фланги оказались чисто зенитовскими. Слева место занял Вячеслав Караваев, а слева - внимание - 37-летний Юрий Жирков.

Полузащита, если не считать динамовца Даниила Фомина, была отдана на откуп опытным Далеру Кузяеву ("Зенит"), Алексею Ионову ("Краснодар"), Алексею Миранчуку ("Аталанта") и Денису Черышеву ("Валенсия"). Появление в составе двух последних, к слову, вполне понятно. И Миранчук, и Черышев после травм только закрепляются в основе своих клубов и, видимо, Черчесов решил проверить этих футболистов в их нынешнем состоянии.

Но главный сюрприз Станислав Саламович приготовил в нападении. Роль единственного форварда была доверена не Александру Соболеву из "Спартака", по фактуре похожему на Дзюбу, а армейцу Федору Чалову. И это при том, что Чалов был вызван в расположение сборной экстренно вместо Антона Заболотного, сдавшего сомнительный анализ на коронавирус.

Вместо отсутствующего Артема Дзюбы в стартовом составе россиян вышел форвард Федор Чалов, вызванный в сборную в последний момент

Сколько бы Черчесов ни соглашался с тренировочным статусом товарищеских матчей, но именно в таком режиме прошел первый тайм матча в Кишиневе. Чувствовалось, что новым сочетаниям в российской сборной не хватало сыгранности, а пустые трибуны стадиона "Зимбру" не добавляли игрокам эмоций. До реальной конкретики у ворот хозяев дело так и не дошло. Из условно опасных моментов можно вспомнить разве что удар Миранчука в самом начале матча, да выстрел выше ворот Чалова после розыгрыша углового. С другой стороны, и у Гилерме работы в первом тайме практически не было.

После перерыва в сборной дебютировали еще два армейца, Константин Кучаев и Иван Обляков. Эти замены никак не повлияли на подавляющее преимущество сборной России во владении мячом. По истечении часа Черчесов произвел еще несколько перестановок, выпустив, в частности, и долгожданного Соболева, который практически сразу отметился опасным ударом.

Увы, соорудить что-то более убедительное в атаке наши футболисты так и не смогли. Таким образом, команда Станислава Черчесова не сумела забить уже во втором матче кряду, а серия россиян без побед достигла уже четырех игр.

Теперь сборную России ждут две гостевые встречи в Лиге наций. 15 ноября наши сыграют с Турцией, а 18-го - с Сербией.

Наряду с матчем Молдавия - Россия в прошел еще ряд товарищеских матчей. Самой резонансной получилась состоявшаяся накануне встреча на арене "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени, где действующие чемпионы мира французы умудрились уступить сборной Финляндии - 0:2.

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
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Справедливости ради хозяева начали встречу неоптимальным составом, однако во втором тайме на поле вышли Антуан Гризманн ("Барселона"), Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед") и Н"Голо Канте ("Челси"). Но даже эти звездные игроки не помогли своей команде избежать первого в ее истории поражения от Финляндии.

На результат этого матча стоит обратить пристальное внимание сборной России, ведь на чемпионате Европы, который пройдет летом следующего года, нашим предстоит встретиться с Суоми на групповом этапе.

Добавим, что в эти дни проходили не только товарищеские матчи. Вчера определились последние четыре участника финальной стадии предстоящего Евро. Одним из них стала Северная Македония, которая одолела Грузию со счетом - 1:0. Таким образом, македонцы дебютируют на континентальном первенстве.

Обладатели трех оставшихся путевок будут выявлены выявились во встречах Северная Ирландия - Словакия, Венгрия - Исландия и Сербия - Шотландия.

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