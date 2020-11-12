Сборные Молдавии и России сыграли вничью

В товарищеском матче сборная России на выезде сыграла вничью с командой Молдавии. Встреча завершилась вничью - 0:0.

В стартовом составе российской команды произошли большие изменения после предыдущего матча. В отсутствие отлученного от сборной капитана команды Артема Дзюбы капитанскую повязку отдали Георгию Джикии. Место в воротах занял Маринато Гилерме, который сменил на этом посту приболевшего Антона Шунина.

В центре обороны дебютировал представитель молодежной сборной Игорь Дивеев, в средней линии вышел Даниил Фомин, а место в атаке занял Федор Чалов. Уже на старте встречи отличиться мог Алексей Миранчук, но его удар отразил голкипер молдавской команды.

Матч проходил в небыстром темпе, который полностью устраивал хозяев поля. В середине второго тайма Чалова заменил Александр Соболев, ставший самым заметным на поле в оставшееся время. Он отметился двумя опасными ударами, но в первом случае не хватило точности, а во втором хозяев спас частокол ног.

В итоге российская команда так и не смогла отличиться. Впрочем, задачи во что бы то ни стало побеждать перед россиянами не было. Главное было избежать травм и посмотреть в деле ближайший резерв.

Впереди у команды Станислава Черчесова два важнейших матча Лиги наций. 15 ноября гостевой матч в Турции, а 18 ноября в Сербии.