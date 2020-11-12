Сколько времени нужно россиянам, чтобы накопить на автомобиль

Эксперты выяснили, сколько месяцев потребуется российской семье, в которой работают оба супруга, чтобы накопить на автомобиль, полностью откладывая зарплату одного из них (исследование "Авито Авто" есть в распоряжении "РГ").

Для этого среднюю зарплату жителей страны, рассчитанную по данным "Авито Работа" по итогам третьего квартала 2020 года, сравнили со средней стоимостью подержанного автомобиля за тот же расчетный период. Согласно результатам исследования, в среднем в России семейная пара, в которой оба супруга работают, может накопить на автомобиль за 8 месяцев и 21 день.

Средняя стоимость подержанного автомобиля в России в третьем квартале выросла - на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 13% по сравнению с предыдущим кварталом. В итоге подержанный автомобиль в третьем квартале стоил в среднем 300 000 рублей. Однако, несмотря на рост средней цены автомобиля на вторичном рынке, семейные пары из большинства крупных городов России могут накопить на покупку меньше, чем за год.

Повышение средней цены автомобилей на вторичном рынке было отчасти компенсировано ростом средней зарплаты: в III квартале средний размер заработной платы за месяц в России составил 34 499 рублей - на 15% больше, чем в III квартале 2019 года.

Быстрее всего накопить на покупку собственного автомобиля могут жители Барнаула и Омска. В Барнауле на это потребуется 6 месяцев и 10 дней, в Омске - 7 месяцев и 7 дней. В этих городах средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке в III квартале оказалась заметно меньше средней по стране: в Барнауле - 190 000 рублей, а в Омске - 217 000 рублей.

Дольше всего копить на автомобиль семейным парам из Самары, Тольятти и Иркутска. В Иркутске на это потребуется более 10 полных месяцев, а в Самаре и Тольятти - по 10 месяцев и 29 дней. Средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке в этих городах с практически не отличается от средней по стране, но при этом размер средней заработной платы ниже и составляет по 30 000 рублей для каждого из городов.

В Москве на то, чтобы накопить на автомобиль, у семейной пары уйдет 8 месяцев и 5 дней, а в Санкт-Петербурге - 8 месяцев и 23 дня.