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12.11.2020 22:20
Рубрика: Спорт

"Дьяволы" будут рады

Роналду может вернуться в английский "МЮ"
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8310)
Английский "Манчестер Юнайтед" выразил заинтересованность в услугах португальца Криштиану Роналду. Об этом сообщает журналист ESPN Кристиан Мартин.

Сейчас у 35-летнего Роналду на руках действующий контракт с итальянским "Ювентусом", который заканчивается в 2022 году. Однако ранее поступила информация, что "Юве" не готов ждать истечения договора с португальцем и уж тем более заключать с ним новый. Итальянцев пугает возраст Криштиану.

Фото: EPA/GREGORIO CUNHA
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А вот "красных дьяволов", как еще называют "МЮ", - нет. Вроде как и сам Роналду готов рассмотреть предложение от англичан, но только по завершении текущего сезона.

У Криштиану и "Манчестер Юнайдед" хорошие общие воспоминания. В составе "МЮ" Роналду, выступавший за этот клуб с 2003 по 2009 годы, трижды выиграл чемпионат Англии, дважды - Кубок английской лиги и по разу - Кубок Англии, Суперкубок страны, Лигу чемпионов и чемпионат мира среди клубов.

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