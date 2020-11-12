Сейчас у 35-летнего Роналду на руках действующий контракт с итальянским "Ювентусом", который заканчивается в 2022 году. Однако ранее поступила информация, что "Юве" не готов ждать истечения договора с португальцем и уж тем более заключать с ним новый. Итальянцев пугает возраст Криштиану.

А вот "красных дьяволов", как еще называют "МЮ", - нет. Вроде как и сам Роналду готов рассмотреть предложение от англичан, но только по завершении текущего сезона.

У Криштиану и "Манчестер Юнайдед" хорошие общие воспоминания. В составе "МЮ" Роналду, выступавший за этот клуб с 2003 по 2009 годы, трижды выиграл чемпионат Англии, дважды - Кубок английской лиги и по разу - Кубок Англии, Суперкубок страны, Лигу чемпионов и чемпионат мира среди клубов.