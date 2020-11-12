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12.11.2020 08:51
Рубрика: ПДД

СМИ: В России могут разрешить водить машину с 17 лет

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Российским гражданам могут разрешить садиться за руль с 17 лет. Правда, до совершеннолетия управлять автомобилем предлагается только в сопровождении наставника.

Фото: РИА Новости
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Соответствующий законопроект, подготовленный МВД, сейчас направлен на экспертизу в Аналитический центр при правительстве РФ, пишет "Коммерсант". Он предусматривает поправки в действующий закон "О безопасности дорожного движения".

Сейчас в России можно сдать на права с 17 лет, но сесть за руль по-настоящему получится лишь с 18 лет. Если поправки будут приняты, то подросток сможет начать управлять автомобилем на год раньше, но обязательное условие для этого - наличие в салоне "водителя-наставника", имеющего права категории В.

Причину снижения возрастной планки в МВД объясняют просто: за год с момента экзамена на права водительские навыки теряются. В случае принятия поправок порядок управления автомобилем 17-летним гражданином и требования к наставнику будут прописаны в соответствующем постановлении правительства.

Также в подготовленном законопроекте предусмотрены изменения правил допуска за руль водителей грузовиков и автобусов. В частности, их намерены обязать иметь годовой опыт вождения: это распространенная международная практика. Планируется ужесточить требования к водителям-иностранцам или к гражданам РФ, вернувшихся после долгого пребывания за рубежом.

#ПДД