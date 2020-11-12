Собирающиеся лететь на МКС туристы подписали контракт

Контракт подписали первые туристы, которые в 2021 году отправятся на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. Об этом в Twitter сообщила американская фирма Axiom Space.

Контракт с Axiom официально подписал многонациональный экипаж, состоящий из трех частных астронавтов и бывшего астронавта НАСА Майкла Лопеса-Алегриа. Отмечается, что полет на МКС состоится не ранее конца будущего года, пишет РИА Новости.

Между тем, очередной запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к МКС состоится 14 ноября. В составе экипажа американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Планируется, что пуск ракеты-носителя Falcon 9 состоится в 19:49 по времени восточного побережья США с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).