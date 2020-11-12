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12.11.2020 16:11
Рубрика: Спорт

Уайт не верит в коронавирус у Поветкина

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Британский боксер Диллиан Уайт заявил, что не верит в то, что Александр Поветкин заболел коронавирусом.

Поветкин рассказал о намерении нокаутировать Уайта в бое-реванше

21 ноября должен был пройти матч-реванш между 32-летним британцем Диллианом Уайтом и 40-летним Александром Поветкиным. Британец намеревался отобрать у соперника титул временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC Diamond. В первом поединке россиянин нокаутировал своего оппонента, но повторный бой был отменен из-за того, что Поветкин был госпитализирован с коронавирусом.

Однако Уайт уверен, что болезнь российского боксера - обман и вымысел. А само заболевание окружение Поветкина придумало лишь потому, что он, якобы, не успел подготовиться ко второй встрече на ринге.

"Не думаю, что у него был коронавирус. Ему потребовалось больше времени для подготовки, потому что в первом бою я нанес его здоровью большой урон. После поединка он много отдыхал. Хотя я после нокаута сразу вернулся к тренировкам", - цитирует Уайта Sky Sports.

Спорт Бокс Александр Поветкин Пандемия коронавируса COVID-19

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