Обладателя временного титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC Александра Поветкина выписали из больницы, о чем "РГ" рассказали в пресс-службе промоутерской компании "Мир бокса".

Поветкин готовился к реваншу с британцем Диллианом Уайтом, намеченному на 21 ноября. Но 3 ноября стало известно, что наш боксер сдал положительный тест на коронавирус. У Александра была температура и другие симптомы, так что его госпитализировали.

Промоутер Уайта Эдди Хирн предложил перенести бой на 30 января. Андрей Рябинский, представляющий интересы Поветкина, считает, что выйти на бой в эти сроки будет реально.

- Сейчас самое главное - вылечиться. Этот вирус очень неприятный, - заявил Рябинский в интервью пресс-службе. - Конец января - ориентировочная дата. После выздоровления Поветкина будет понятно, в каком он состоянии. Тогда и примем решение. Пока же Саше не помешает отдых. Кроме того, мы с докторами договорились, что он пройдет своеобразное ТО - полную диспансеризацию.