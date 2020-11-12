Права предложили выдавать с 17 лет

Получить права и сесть за руль можно будет с 17 лет, но с сопровождающим. Получить права на автобус смогут только те, у кого уже есть водительское удостоверение. Иностранные водители смогут поменять свои права на российские только после обучения и сдачи экзаменов. А те, кто попался за рулем нетрезвым и без прав, смогут сдать экзамен на водительское удостоверение только через год, после отбытия наказания. Соответствующие поправки в закон о безопасности дорожного движения направлены в правительство в рабочую группу по "регуляторной гильотине".

Напомним, этот законопроект был размещен для общественного обсуждения еще в сентябре прошлого года. В нем предлагалось огромное количество новаций в подготовке водителей. Но до правительства дошел сильно похудевший документ. Хотя основные положения в нем сохранились.

Итак, в нем уточнены условия допуска к управлению транспортными средствами различных категорий. При этом к управлению легковыми автомобилями и квадрициклами могут быть допущены подростки 17 лет. Но только с сопровождающим, у которого есть права. Для этого даже вводится новый термин "водитель-наставник". Правда, все условия такого допуска несовершеннолетних на дорогу должно будет установить правительство.

Управлять автобусом можно будет с 21 года при наличии стажа управления легковым автомобилем или грузовиком не менее года.

Напомним, что в первоначальном варианте поправок предполагалось разрешить доступ к управлению грузовиков, также при наличии стажа управления.

Уточнено, кто какими составами транспортных средств может управлять. Так, водитель с категорией "СЕ" может управлять не только грузовиком с прицепом, а также автобусом с прицепом, если у него есть стаж более года по категории "D", и легковушкой с прицепом, если у него есть стаж управления категорией "В" более года. Сейчас для управления автобусом или легковушкой с прицепом ему пришлось бы открывать новые категории "DE" и "ВЕ".

Обменять иностранное водительское удостоверение на российское можно только при условии прохождения обучения, сдачи экзамена в автошколе, а потом сдаче экзамена в ГИБДД. Правда, само обучение можно пройти самостоятельно. Этот пункт вызывает вопросы, потому что несложно предположить, что он позволит развиться рынку торговли документами об успешно сданных в автошколах экзаменах.

Для иностранцев, получивших вид на жительство или российский паспорт, срок действия иностранных прав устанавливается сроком на 6 месяцев. Для иностранцев из стран ЕАЭС - права действуют установленный в них срок. А если срок не установлен, то они считаются действующими в течение десяти лет с даты их выдачи.

Если человек, не имея прав, попадется нетрезвым за рулем или откажется от прохождения медосвидетельствования, то обучиться на вождение ему предстоит не скоро. Напомним, что за такое нарушение предусмотрен административный арест от 10 до 15 суток. Но после отбытия срока, наруштель считается подвергнутым наказанию в течение года. Так вот в течение этого года он не сможет сдать экзамен на права. Те же водители, у которых истек срок действия прав, смогут получить новые также по истечении года с момента отбытия наказания.

В проекте поправок уточнено, что считать мотоциклом, а также квадроциклом. Но новая мотоциклетная подкатегория "А2", предложенная в первоначальном проекте, не сохранилась.