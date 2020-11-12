В Дании решают судьбу 17 миллионов норок

Однако уже после объявления о массовом забое животных, озвученном премьер-министром Дании Метте Фредериксен, выяснилось, что у правительства не было юридических оснований для распоряжения уничтожить все поголовье пушных зверьков. Как заявил министр по вопросам продовольствия и рыболовства Дании Могенс Йенсен, "мы ошиблись". По его словам, никаких правовых основания для убийства животных за пределами зараженных ферм не существует. Интересно, что Йенсен признался в этом после того, как раздались призывы отправить его в отставку.

Между тем Дания занимает одно из первых мест на мировом рынке пушнины, и уничтожение норок нанесет большой ущерб не только имиджу страны, но и ее экономике. Более того, ранее объявленная инициатива уничтожить норок уже создала неопределенность на мировом рынке пушнины (экспорт меха норки в 2019 году составил 4,9 миллиарда датских крон, это 776,4 миллиона долларов), а конкуренты Дании в этой сфере, например Канада, приготовились расширить свои поставки. Есть и другие игроки на данном рынке, например Китай, Россия, некоторые страны Восточной Европы.

Если все норки действительно будут забиты, для восстановления рынка понадобится около двух десятков лет, пишет датская газета CPH Post. Кроме того, не был определен механизм компенсации потерь фермерам.

С другой стороны, некоторые страны, напуганные сообщениями о жестких мерах датского правительства, уже ввели ряд ограничений в отношении королевства. Например, Великобритания отказалась впускать к себе транспортные средства из Дании, включая самолеты, суда и автомобили, опасаясь распространения коронавируса.

Власти Дании призывают парламент как можно скорее разобраться с проблемой, чтобы принять окончательное решение о судьбе норок.