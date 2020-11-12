В Минске к 100-летию Феллини покажут фильм "Восемь с половиной"

Самый личный фильм итальянского классика Федерико Феллини - "Восемь с половиной" - покажут с 12 по 20 ноября в минском кинотеатре "Ракета". Роль своего alter ego в картине маэстро Феллини передал Марчелло Мастроянни - любимцу Микеланджело Антониони, Витторио Де Сика, Лукино Висконти и других итальянских кинорежиссеров. Фильм будет демонстрироваться на итальянском языке с русскими субтитрами.

Исключительный талант Феллини продолжает вдохновлять кинематографистов по всему миру: режиссер показал себя экспериментатором и крайне тонким исследователем человеческих страстей. При этом Феллини постоянно привносил что-то новое в свою киноэcтетику, и тем самым приложил руку к тому, что итальянское кино ХХ века признается европейским культурным феноменом.

Главный герой "Восемь с половиной" по сюжету - Гвидо Ансельми, известный итальянский режиссер, который никак не может начать работу над новым научно-фантастическим фильмом. Будущая картина никак не может сложиться в его голове, и Гвидо в поисках вдохновения постоянно возвращается к событиям своего прошлого и фантазирует о настоящем.

Музыку написал композитор Нино Рота - его композиции к фильмам Феллини, Висконти и двум частям "Крестного отца" Копполы стали не менее легендарными, чем сами фильмы. "Восемь с половиной" неизменно входит в списки лучших фильмов всех времен, является обладателем двух "Оскаров" и главного приза ММКФ 1963 года.

Прокат картины в Минске организует Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн", организатор минского международного кинофестиваля "Лiстапад", выступая гидом по хорошему кино. Киносеансы проходят со всеми санитарными мерами предосторожности.