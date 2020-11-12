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Рубрика: Общество

В ВОЗ назвали отличия симптомов гриппа и коронавируса

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Коронавирус и грипп имеют схожие симптомы - кашель, насморк, боль в горле, лихорадка и усталость, однако есть и отличия. Об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря вкуса и обоняния, одышка. В организации отметили, что симптомы тяжелой формы коронавирусной инфекции включают в себя одышку, потерю аппетита, постоянную боль или давление в груди, температуру свыше 38 градусов, а также спутанность сознания, пишет РИА Новости.

Человек с тяжелыми симптомами должен немедленно обратиться за медицинской помощью. При легких симптомах помощь врачей нужна людям с хроническими заболеваниями, пожилым пациентам, детям до пяти лет и беременным женщинам.

Ранее сообщалось, что бессимптомное течение коронавирусной инфекции - это самый лучший вариант для зараженного человека, так как для него самого оно не представляет опасности. При бессимптомном течении человек получает инфекцию, которая некоторое время живет на слизистой, после чего иммунная система активизируется и вырабатывает антитела. На этом для данного человека пандемия COVID-19 закончилась.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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