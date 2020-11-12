Врач объяснил особенность бессимптомного течения COVID-19

Бессимптомное течение коронавирусной инфекции - это самый лучший вариант для зараженного человека, так как для него самого оно не опасно. Об этом заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, некорректно говорить, что человек болеет бессимптомно. Если человек заболел - у него всегда есть симптомы, а в данном случае он не заболел. Он заразился, но не болеет, - отметил эксперт в эфире НСН. Такой человек не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья.

Иммунолог рассказал, что при бессимптомном течении человек получает инфекцию, которая некоторое время живет на слизистой, после чего иммунная система активизируется и вырабатывает антитела. "На этом персонально для него и пандемия закончилась", - акцентировал Болибок, подчеркнув, что самый хороший вариант того, как можно принять участие в пандемиии - перенести все бессимптомно.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что доля бессимптомных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России составляет 31%. По ее словам, это 1237,5 случая на 100 тысяч населения. Голикова также сообщила, что на данный момент в России развернуто свыше 253,4 тысячи коек для больных коронавирусной инфекцией, 138 тысяч коек оснащены подачей кислорода, а более 30 тысяч - аппаратами ИВЛ.