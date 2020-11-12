Вице-президент Бразилии: вопрос вакцины политизирован

Вице-президент Бразилии Амилтон Моурау признал, что ситуация вокруг вакцины от коронавируса в стране политизирована. В технический, казалось бы, вопрос пришлось даже вмешаться Верховному суду.

О политизированности ситуации вокруг вакцины от коронавируса в Бразилии говорят все аналитики с первых дней начала третьей фазы тестирования на территории страны оксфордской вакцины и китайского препарата CoronaVac. Только федеральное правительство, откровенно продвигая британскую разработку, заявляло об отсутствии каких-либо предпочтений. Эту парадигму в среду сломал вице-президент Бразилии.

"К сожалению, вы же знаете, этот вопрос (вокруг вакцины - прим. "РГ") весь политизирован и сводится к "эта со стороны А, эта со стороны Б". Думаю, это нехорошо", - сказал журналистам Моурау.

Первая битва вакцин на бразильской территории произошла во второй половине октября. Тогда президент страны Жаир Болсонаро отменил решение министра здравоохранения о закупке в рамках федеральной программы вакцинации населения 46 миллионов доз CoronaVac, из которых 40 миллионов должен был произвести сан-паульский институт Butantan.

В понедельник бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) приостановило испытания CoronaVac на территории Бразилии из-за смерти одного из участников исследований. Но даже когда выяснилось, что смерть наступила в результате самоубийства, Anvisa не торопилось снимать наложенные ограничения, ссылаясь на бюрократические проволочки.

Во вторник в дело вступил Верховный суд Бразилии. Судья Рикардо Левандовски дал агентству 48 часов на разъяснение сложившейся ситуации. Уже в среду вечером Anvisa сообщило о получении всех необходимых документов, подтверждающих, что смерть участника испытаний никак не связана с вакциной. Это стало основанием для разрешения возобновить тестирование китайского препарата. Сейчас в Бразилии испытания проходят четыре вакцины, разработанные компаниями AstraZeneca, Sinovac, Johnson & Johnson и Pfizer.

Отечественная вакцина "Спутник V" все еще ожидает одобрения бразильского Национального агентства по санитарному надзору. Еще в августе Российский фонд прямых инвестиций подписал стратегическое соглашение о сотрудничестве по производству и распространению российской вакцины от коронавируса с правительством штата Парана, расположенного на юге Бразилии. В сентябре РФПИ договорился о поставках 50 миллионов доз вакцины штату Баия на северо-востоке страны. Интерес к отечественной разработке проявили еще пять бразильских регионов.