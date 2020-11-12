Видео: неуправляемая фура попала в жесткую аварию

Засыпающий на ходу автомобилист - настоящая беда для любого встречного транспорта, да и для самого клюющего носом водителя тоже, ведь в лобовом столкновении мало кому удается уцелеть.

Обычно мы наблюдаем лишь последствия таких инцидентов - расплющенные лоб в лоб машины или перевернувшиеся вверх ногами в кювете - и можем лишь гадать, как все произошло. Но сегодняшнее видео из бразильского местечка Риу-Клару (окрестности Сан-Паулу) дает нам возможность рассмотреть ход трагедии во всех подробностях и представить весь ужас виновника аварии, лишь "на секунду", как ему показалось, закрывшего глаза и открывшего их уже в момент крушения его грузовика.

Тяжелая машина около минуты виляла со своей полосы на встречную, и чудо, что не в этот момент навстречу не летел другой автомобиль. Неуправляемый грузовик каким-то образом проскочил под мостом, не задев ни одну из опор, и, оказавшись на склоне, начал набирать скорость.

Удачей для всех остальных участников движения стало то, что уснувший (или что с сердцем случилось?) водитель не налег всем весом на педаль газа, иначе его летящий под уклон автомобиль ничто не смогло бы остановить. Но все равно удар о металлические отбойники и столб оказался для машины фатальным - кабину снесло напрочь и отбросило в сторону. Что случилось при этом с невольным виновником ДТП - неизвестно. Госпитализация с несколькими переломами и сотрясением мозга, кажется, была бы для него большой удачей.