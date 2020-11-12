Вилков исключен из списка арбитров до конца года

Решением бюро исполкома Российского футбольного союза Михаил Вилков исключен из списка арбитров до конца 2020 года.

В четверг прошло заседание бюро исполкома РФС, на котором было принято решение об исключении арбитра Михаила Вилкова из списка арбитров до конца нынешнего года.

"Исключить по 31 декабря 2020 года включительно из Списка судей, ассистентов судьи на матчи Российской премьер-лиги и Кубка России по футболу на 2020 год, утвержденного постановлением Бюро Исполкома РФС № 237.7 от 01 августа 2020 года: Вилкова Михаила Федоровича (1979 г.р., г. Нижний Новгород)", - говорится в сообщении.

Вилков в матче 11-го тура РПЛ нарушил протокол использования системы VAR, а впоследствии на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС ввел в заблуждение членов комитета, дав ложные показания.