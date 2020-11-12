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12.11.2020 18:07
Рубрика: В мире

Власти Киргизии заявили о преемственности на сотрудничество в формате ОДКБ

Текст: Юрий Сизов

О преемственности курса на сотрудничество подтвердил 12 ноября исполняющий обязанности президента, премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров в телефонном разговоре с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
Лукашенко выступил за дальнейшее укрепление ОДКБ

Руководитель Центральноазиатской страны, сообщил пресс-секретарь этой международной организации, подчеркнул важную роль ОДКБ в деле обеспечения мира и стабильности в зоне ее ответственности и заявил о сохранении преемственности государственного курса на укрепление сотрудничества в формате организации. Он особо подчеркнул необходимость дальнейших скоординированных и решительных действий, нацеленных на противодействие терроризму.

Кроме того, Жапаров проинформировал о текущей ситуации в стране и коснулся вопросов, связанных с подготовкой к намеченным на 10 января будущего года президентским выборам. В ходе диалога был также сделал акцент на важности расширения взаимодействия государств - членов ОДКБ в вопросах борьбы с пандемией коронавируса.

В свою очередь Станислав Зась поздравил Садыра Жапарова с назначением на должность главы правительства Кыргызстана, проинформировал о деятельности ОДКБ, в том числе, о подготовке к предстоящим заседаниям уставных органов организации, которая отметила в текущем году свое 28-летие.

В мире экс-СССР Киргизия В мире экс-СССР Беларусь Международные организации ОДКБ

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