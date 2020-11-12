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12.11.2020 16:53
Рубрика: Дороги

Водителям расскажут о самых опасных местах на дорогах

Текст: Марина Трубилина
За десять лет смертность от ДТП должна снизиться в три раза. К 2030 году этот показатель должен составлять не более 4 человек на 100 тысяч населения.
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Вопрос обеспечения безопасности движения обсуждался на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

Фото: iStock
Стали известны регионы с наименьшим числом ДТП с пострадавшими

"Необходимо принять меры, чтобы сделать дороги безопасными. В сентябре утвердили "дорожную карту" по оснащению системами разделения встречных направлений движения четырехполосных автомобильных дорог. Она предусматривает сокращение случаев ДТП при выезде на полосу встречного движения к 2024 году", - отметил проводивший заседание вице-премьер Марат Хуснуллин.

Кроме того, жителям расскажут о самых аварийных местах на дорогах. "Прошу МВД обеспечить достоверный анализ мест концентрации ДТП, результаты которого будут доступны всем жителям. Аварийно-опасный участок должен анализироваться с точностью до 50-100 м", - подчеркнул Хуснуллин.