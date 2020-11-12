ВС освободил из-под домашнего ареста Майкла Калви и всех фигурантов его дела

Как уточняет РИА Новости, Майклу Калви запретили общаться с подсудимыми и свидетелями, а также выходить из дома ночью. "Наложить следующие запреты: покидать жилое помещение в период времени с 10 часов вечера до 6 утра, общаться с обвиняемыми и свидетелями, посещать банк "Восточный". Эти запреты обеспечат контроль за обвиняемыми", - огласил решение судья.

Запрет на посещение банка обусловлен тем, что именно экономический спор с его акционерами в итоге вылился в уголовное дело. Суд отметил, что следствие по делу уже завершено, а фигуранты уже давно сидят под домашним арестом, не нарушают его условий и не мешают расследованию. Судья также учел данные о личности обвиняемых и их семейном положении.

Он обратил внимание на состояние здоровья Калви, который недавно перенес операцию и для реабилитации нуждается в прогулках на свежем воздухе. В медицинских документах указано, что они нужны "для восполнения недостатка витамина D".

Также Верховный суд России разрешил рассматривать дело в Москве и снял запрет с имущества родственников фигурантов дела. Также в ходе стало известно заседания, что долг в 2,5 млрд рублей, ставший основанием для возбуждения дела, был погашен перед банком "Восточный". А обвинения переквалифицированы с "Мошенничества" на "Растрату".