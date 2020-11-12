Вузам рекомендовали отменить плату за общежития для уехавших в пандемию

В пятницу, 13 ноября, все вузы, подведомственные Минобрнауки и расположенные в Москве и Санкт-Петербурге, полностью перейдут на дистанционное обучение до 6 февраля 2021 года. Такой приказ подписал накануне министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

- Мы внимательно смотрим за тем, какое количество обращений поступает от студентов: просьб перевести обучение на дистанционный формат становится все больше. В основном это обращения из Москвы и Санкт-Петербурга, - пояснил Валерий Фальков в четверг в эфире телеканала "Россия".

При этом, по словам министра, для многих вузов это не стало неожиданностью. 21 процент московских вузов уже и так ушли на удаленку, самостоятельно. В Санкт-Петербурге таких 25 процентов.

В связи с очередным переходом на удаленку сразу "посыпались" вопросы о соцподдержке студентов. В первую очередь, про оплату общежитий.

- Вузам рекомендовано либо отменить оплату за проживание в общежитиях для ребят, которые решат уехать домой на время дистанционного обучения, либо зачесть ее на будущий период, - прокомментировал министр. - Такое решение мы уже принимали весной, сейчас - та же логика. А вот впервые в приказе мы рекомендуем ректорам вузов компенсировать наиболее нуждающимся студентам транспортные расходы по проезду до места постоянного жительства.