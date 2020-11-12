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Вышел русский трейлер корейского боевика "Избави нас от лукавого"

Новости
    12.11.2020, 17:30
Текст:   Роман Кияшко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Появился дублированный трейлер южнокорейского боевика "Избави нас от лукавого" про якудза, секретных агентов и наемных убийц. Фильм, премьера которого в мире состоялась еще 5 августа, выйдет на российские экраны 3 декабря.

Фото: kinopoisk.ru
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Режиссер и сценарист картины про опасных азиатских парней - Хон Вон-чхан, известный по участию в других "спиномозговых" боевиках "Преследователь", "Желтое море" и "Я - убийца". А название фильма, кстати, полностью совпадает с картиной 2014 года - хоррором про отчаявшихся полицейских Нью-Йорка, которые за помощью в расследовании серии преступлений обращаются к экзорцисту. Но одноименная премьера этого года совершенно о другом.

В "Избави нас от лукавого" расскажут историю "простого" секретного оперативника южнокорейских спецслужб в отставке. На пенсии главный герой вот уже девять лет подрабатывает наемным убийцей, а после последнего задания - убийства главаря клана якудза (куда же без них) - решает завязать и с этим.

Отдохнуть он подумывает на Панаме, но его планам мешают киллер, который на него охотится и мстит за смерть брата-якудза, в также смерть бывшей девушки, причину которой он решает расследовать. К тому же у экс-подружки была дочь, которую похищает няня. И это тоже не дает покоя главному герою.

Всего этого, конечно, из трейлера не понять, но что точно ясно, так это то, что зрителям стоит рассчитывать на обилие перестрелок, крутых южнокорейских парней и картинку, в цветовую гамму которой добавили сепии.

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