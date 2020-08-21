Добро пожаловать в Сеул - столицу криминала и разврата, где ночь длиннее дня и куда ни глянь - кругом одни проститутки, наркодилеры и головорезы. Посреди этого хаоса в бедном районе живет Чха Тэ Щик - таинственный хозяин ломбарда, печально смотрящий на окружающую его действительность из-под челки в стиле звезды k-pop. Угрюмый и замкнутый одиночка, его единственная связь с внешним миром - маленькая девочка Со Ми, живущая со своей матерью-наркоманкой, которая чередует словесные оскорбления в адрес дочери с ее полным игнорированием. Вместо того чтобы молча страдать, малышка ежедневно ходит в гости к соседу, и постепенно между ними завязывается странная дружба.

Однажды ночью, отплясав смену в клубе, ее мамаша то ли по глупости, то ли из жадности крадет крупную партию героина у местных наркодилеров с неуравновешенной психикой и закладывает сумку с дурью в соседский ломбард, тем самым подписывая смертный приговор себе и подвергая опасности Со Ми. Не найдя в квартире проститутки свой товар, мордастые бандиты, к слову промышляющие еще и нелегальной продажей органов, похищают женщину с дочерью. Угрожая убить ребенка, наркоторговцы заставляют Тэ Щика доставить героин по определенному адресу, однако на деле доставка оказывается частью хитроумного плана по устранению их бывшего босса. И вот стоит угрюмый хозяин ломбарда, с нелепой челки падают капли дождя, в раскрытом багажнике перед ним лежит посиневший труп проститутки, в убийстве которой его обвиняют, и никаких следов Со Ми. Стиснув зубы и наконец-то обрезав нелепую челку, он решает отомстить обидчикам и вернуть девочку прежде, чем ее постигнет участь матери…

"Человек из ниоткуда" Ли Чон Бома вышел на экраны еще летом 2010 года и имел огромный успех в корейском прокате - только за первые выходные после премьеры его посмотрели более 700 тысяч зрителей, а к концу сентября эта цифра превысила 6 миллионов. Картина также победила в большинстве номинаций на Церемонии наград корейского кино 2010 года, взяв в том числе и приз "За лучшую мужскую роль". Немалой похвалы удостоили фильм и на Западе, а вот до российского широкого экрана он так и не добрался.

Сюжет картины не нов: по сути, это довольно типичный боевик о невероятно крутом парне, который оставил позади свое прошлое и вновь взял в руки оружие, чтобы спасти дорогого человека из лап бандитов. Все это мы уже видели в той же "Заложнице" Пьера Мореля, только там герой спасал дочь и она была постарше; а трогательная дружба профессионального убийцы с маленькой девочкой невольно отсылает нас к бессоновскому "Леону". Надо сказать, что тема мести в корейском кинематографе занимает особое место, режиссеры ее смакуют, с удовольствием запихивая в самые разные фильмы - от драм и триллеров до бытовых хорроров. Самой популярной в этом жанре стала трилогия Пак Чхан Ука - "Сочувствие господину Месть" (2002), "Олдбой" (2003) и "Сочувствие госпоже Месть" (2005).

В "Человеке из ниоткуда" мстительный герой в исполнении любимца всея Кореи Вон Бина поначалу выглядит довольно нелепо: слишком молодой, слишком смазливый, да еще эта попсовая стрижка. Кажется, будто актер перешел прямиком из "Матери" (2009) Пон Чжун Хо, по дороге лишь сменив спортивный прикид на солидный черный костюм. В этом образе он, скорее, похож на студента и смотрится несомненно менее колоритно, чем тот же Чхве Мин Щик в "Олдбое", поэтому сложно представить, что у героя за спиной годы службы в спецназе и трагический личный опыт. Не совсем вяжется с мальчишеской внешностью актера и оригинальное название картины - "Ачжощи". Этот термин используется в Корее для обозначения мужчины средних лет (обычно за 40), эквивалентный английскому "мистер" и нашему "дядя". Используя это слово вместо имени почти до середины фильма, авторы намекают на тайну, окутывающую главного героя, и, возможно, правильнее было бы назвать картину не "Человек из ниоткуда", а "Человек без имени", но это уже вопрос семантики.

А вот о чем создатели фильма не стесняясь говорят сразу, так это о чрезмерной крутости главного героя. Чего только стоит сцена, в которой Тэ Щик при помощи растяжки в стиле Ван Дамма одним пальцем ноги скидывает пиалу с рисом со стола, чтобы скрыть присутствие девочки в комнате. Конечно, можно было и руками передвинуть чашку перед тем, как открыть дверь, но разве это зрелищно? Дальше - больше: одной левой парень валит на пол мордоворотов в лучших традициях "Больших разборок в маленьком Токио", затем без труда сбегает из полицейского участка, а чтобы рассекретить его досье, требуется разрешение самого Белого дома, для чего горе-копы пишут письмо Обаме. "Он двигается быстрее молнии и не дернулся, когда я выстрелил", - восхищенно и с опаской говорят про него. Уже к середине фильма от главного героя веет неистребимым пафосом, но сценаристы продолжают с жаром подкидывать нам новые факты, не давая передохнуть. Впрочем, учитывая жанр картины, их можно понять и простить, вот только хотелось, чтобы эти намеки были потоньше, поизящнее.

Не обошлось без шероховатостей и в сюжете. Попытавшись копнуть глубоко и наполнить боевик особым смыслом, сценаристы напихали в это киноблюдо всего понемногу: социальное неравенство, проституцию, китайскую мафию, детей-муравьев, отрабатывающих долги своих родителей, приправив все это торговлей органами. По ходу некоторые сюжетные линии магическим образом отваливались, а герои исчезали, едва мелькнув на экране. И все же, несмотря на весь этот хаос, мораль в фильме все же есть, и раскрывается она через трогательные отношения между Тэ Щиком и Со Ми. Малышка с обидным прозвищем Мусорка, не нужная ни своей матери, ни обществу, - единственная, кто сумел растопить сердце "ачжощи". Она искренне в него верит, в знак особого отношения рисует желтым лаком на его ногте милый смайлик и дарит свое единственное сокровище - счастливую карточку с изображением "Темного рыцаря", возвращая к жизни атрофированные чувства главного героя. "Если я буду вас ненавидеть, не останется никого, кто мне нравится", - серьезно говорит девочка. И вот он, как настоящий сеульский Бэтмен, готов сразиться со всеми злодеями местного Готэма, чтобы спасти ребенка.

Фото: kinopoisk.ru

И здесь начинается самое интересное. Как и любой уважающий себя боевик, "Человек из ниоткуда" пестрит сценами драк, и они действительно красивы, хореографичны. Взять хотя бы поединок с одним из братьев-психопатов - схватка "Темного рыцаря" с одетым в белое бандитом под светом люминесцентных ламп и на фоне наложенного синего фильтра смотрится стильно и свежо, а финальный бой вообще похож на танцевальный номер, в котором фонтаны крови падают на одежду не абы как, а эстетично, точно выверенным рисунком.

Прибавим к этому несколько шокирующих кадров вроде лиц испуганных детей, работающих на наркоторговцев, и картина уже не кажется такой вычурной и нелепой, как в начале. Приправим все трогательным, будто вырванным из дорамы финальным разговором главного героя с девочкой, и вот оно - приятное послевкусие, которое обычно хочется получить после просмотра. В общем, любителям жанра "Человек из ниоткуда" определенно придется по душе, остальным же можно посмотреть картину один раз, хотя бы ради эстетики боя, в которой корейцы определенно знают толк.

Теперь будем ждать выхода американского ремейка. Учитывая, как лихо сумели Стахелски и Колстад раскрутить трилогию про бывшего наемного убийцу в лице нестареющего Киану Ривза, очень хочется надеяться, что и новый проект будет на уровне.

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