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Вышел первый трейлер американского ремейка "Утопии"

Новости
    19.08.2020, 11:29
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Amazon показал первый полноценный трейлер своего ремейка крутейшего британского сериала "Утопия". И пока там все выглядит крайне многообещающе. Хотя авторы, похоже, пошли совершенно своим путем. И, к досаде, отказались от шизофренической цветовой гаммы оригинала.

Фото: kinopoisk.ru
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Премьера британской "Утопии", состоящей из двух несказанно восхитительных сезонов, невозможно интригующих, состоялась в 2013-м - всего дюжина серий.

В центре сюжета - группа прежде незнакомых людей, которых причудливым образом собрал вместе мрачный культовый комикс "Эксперименты Утопии", зашифровавший правду о неком чудовищно зловещем эксперименте по зачистке человечества. После чего за персонажами начинается охота со стороны сверхсекретной неправительственной организации Сеть.

Сериал взял несколько премий и множество номинаций. В том числе на телевизионную BAFTA. В 2018-м компания Amazon объявила, что приобрела права на ремейк шоу.

Фото: kinopoisk.ru
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Сюжет его выглядит так: пятерке молодых людей в руки попадает рукопись продолжения культового графического романа "Эксперименты Утопии", где, как считается, предсказывались самые страшные катастрофы, постигнувшие человечество в XX веке… ну а дальше - опять наймиты Сети и опасность, нависшая над гиками.

В ролях: Джон Кьюсак, Боргес ("Касл", "Хорошая жена"), Дэн Берд ("Скорая помощь", "Юристы Бостона"), Кристофер Денэм ("Остров проклятых", "Операция "Арго"), Кристал Р. Фокс ("Клан Сопрано", "Шофер мисс Дэйзи"), Саша Лэйн ("Удивительные истории"), Эшли ЛаТроп ("Кости", "Рассказ служанки"), Джессика Рот ("Ла-Ла Ленд").

Шоураннер - Гиллиан Флинн ("Исчезнувшая", "Острые предметы").

Премьера - 25 сентября.

Ранее сообщалось, что Ди Каприо экранизирует в формате сериала утопию Хаксли "Остров".

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