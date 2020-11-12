Вышел трейлер ремейка "Черного красавца" - с кобылой вместо жеребца

На YouTube-канале сервиса Disney+ опубликован трейлер ремейка "Черного красавца" (Black Beauty). Где титульный жеребец стал кобылой.

По сюжету фильма семнадцатилетняя Джо (лауреат "Золотой малины" за "Сумеречную сагу" Маккензи Фой) "обретает друга в лице дикого мустанга из прерий Вайоминга, и это помогает ей пережить утрату родителей".

При этом кобылу в оригинале, как заявлено, озвучила лауреат премии "Оскар" Кейт Уинслет.

В основе истории - одноименный роман Анны Сьюэлл. Режиссер и сценарист - Эшли Эйвис ("Испытание пустыней", "Юность").

В других ролях - Иэн "король френдзоны" Глен, Клэр Форлани ("Знакомьтесь, Джо Блэк"), Ферн Дикон ("Куртизанки", "Страшные сказки"), Кэлам Линч ("Дюнкерк").

Премьера совместного американо-британо-франко-германского фильма - 27 ноября.