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12.11.2020 11:03
Рубрика: В мире

Зеленский госпитализирован с коронавирусом

Текст: Константин Волков

Президент Украины Владимир Зеленский, а также глава офиса администрации президента Андрей Ермак госпитализированы в киевскую больницу "Феофания", где оборудован специальный кабинет для работы президента, в частности - для проведения видеосовещаний. Об этом 12 ноября сообщают украинские СМИ.

Фото: РИА Новости
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Как заявил в интервью украинскому информагентству "Униан" помощник президента Михаил Подоляк, госпитализированные работают в обычном графике, единственное отличие - они находятся в полной изоляции. При этом Зеленский и Ермак не имеют возможности общаться друг с другом вживую - только по телефону. С женой президент тоже не видится, хотя его супруга ранее перенесла коронавирус.

О положительном тесте на COVID-19 Зеленский сообщил 9 ноября.

Между тем 12 ноября на Украине был зафиксирован новый максимум - выявлено 11 057 заболевших коронавирусом. За последние сутки госпитализировано 1 509 человек, выздоровели 6 235 пациентов, 198 человек скончались. Всего же с начала пандемии в стране заболели более 500 тысяч человек, выздоровели свыше 227 тысяч, скончались 9 145 больных. Наибольшее число случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, а также в Запорожской, Киевской, Одесской и Полтавской областях.

В мире экс-СССР Украина Пандемия коронавируса COVID-19 РГ-Видео

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