Распоряжение правительства Челябинской области от 13 ноября 2020 года № 947-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп"

Новости

Ведущий эпидемиолог Китая рассказал об особенностях коронавируса 23:24
СМИ: Трамп одержал победу в Северной Каролине 23:14
В Петербурге горит заводское здание на площади 1200 квадратных метров 22:54
СМИ: В Монреале неизвестные захватили в заложники группу людей 22:52
Лукашенко осадил президента Украины за неучтивое обращение 21:58
Число заболевших COVID-19 в Вооруженных силах РФ превысило 4 тысячи 21:48
Уроком для постсоветских стран назвал Лукашенко события в своей стране 21:46
Глава Минздрава назвал ситуацию с COVID-19 "очень напряженной" 21:29
Собянин: Москвичи завоевали 183 медали Национального чемпионата WorldSkills 20:38
Видеоролик курсанта белорусского университета МЧС отмечен спецпризом 19:52
Салах заразился коронавирусом 19:40
"Черная пятница" в России стала праздником продавцов и покупателей 19:35
Путин ввел в действие план обороны на 2021-2025 годы 19:31
Лукашенко: В Беларуси не будет преемников, никакого транзита власти 19:26
Пропавшие лекарства вернут в аптеки 19:10
Путин: Боестолкновения в Карабахе полностью прекращены 19:00
Число детей, заразившихся норовирусом в петербургской школе, достигло 135 19:00
МИД проинформировал Совбез ООН об усилиях России по ситуации в Карабахе 18:57
Жителя Казани отправили в колонию строгого режима за убийство кота 18:55
МЧС России готово в течении 8 часов развернуть группировку в Карабахе 18:39
Депутат МГД Головченко: Надо увеличить средства на инновационные проекты 18:37
Путин предложил "Сириусу" статус федеральной территории 18:34
Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами 18:32
Российские дипломаты вручили награды болгарским ветеранам ВОВ 18:24
Россия не согласилась с мнением генпрокурора Нидерландов по делу ЮКОСа 18:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
13 ноября 2020 г.

Распоряжение правительства Челябинской области от 13 ноября 2020 года № 947-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп"

Дата подписания 13 ноября 2020 г.
Опубликован 13 ноября 2020 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение правительства Челябинской области от 18 марта 2020 года № 146-рп "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести в абзац первый пункта 16 распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 марта 2020 г.; 26 марта 2020 г.; 27 марта 2020 г.; 28 марта 2020 г.; 31 марта 2020 г.; 1 апреля 2020 г.; 3 апреля 2020 г.; 13 апреля 2020 г.; 16 апреля 2020 г.; 17 апреля 2020 г.; 20 апреля 2020 г.; 23 апреля 2020 г.; 30 апреля 2020 г.; 6 мая 2020 г.; 12 мая 2020 г.; 25 мая 2020 г.; 29 мая 2020 г.; 31 мая 2020 г.; 11 июня 2020 г.; 29 июня 2020 г.; 30 июня 2020 г.; 10 июля 2020 г.; 17 июля 2020 г.; 24 июля 2020 г.; 7 августа 2020 г.; 19 августа 2020 г.; 21 августа 2020 г.; 4 сентября 2020 г.; 18 сентября 2020 г.; 28 сентября 2020 г.; 2 октября 2020 г.; 16 октября 2020 г.; 30 октября 2020 г.) изменение, дополнив его после слов "15 ноября 2020 года" словами ", с 16 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года, с 30 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года, с 14 декабря 2020 года по 27 декабря 2020 года".

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией